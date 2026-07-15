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Jannik Sinner sur sa discus­sion avec la famille royale après son sacre : « Je ne sais jamais trop où se situe la limite »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après son deuxième sacre consé­cutif à Wimbledon, Jannik Sinner est revenu sur le moment privi­légié qu’il a partagé avec le prince William, la prin­cesse Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte, après la remise du trophée. 

Le numéro 1 mondial a raconté avec le sourire ce bref échange avec la famille royale britannique. 

« Ce n’était pas plus facile que l’an dernier (sourire). J’ai telle­ment de respect que je ne sais jamais trop où se situe la limite. J’ai demandé aux enfants s’ils jouaient encore. Ils étaient très contents et m’ont dit que oui. Nous avons eu une très, très courte discus­sion. Mais j’adore ça. Le fait qu’ils prennent aussi le temps de discuter avec moi, c’est quelque chose de vrai­ment très gentil. »

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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