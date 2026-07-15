En confé­rence de presse après son deuxième sacre consé­cutif à Wimbledon, Jannik Sinner est revenu sur le moment privi­légié qu’il a partagé avec le prince William, la prin­cesse Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte, après la remise du trophée.

Le numéro 1 mondial a raconté avec le sourire ce bref échange avec la famille royale britannique.

« Ce n’était pas plus facile que l’an dernier (sourire). J’ai telle­ment de respect que je ne sais jamais trop où se situe la limite. J’ai demandé aux enfants s’ils jouaient encore. Ils étaient très contents et m’ont dit que oui. Nous avons eu une très, très courte discus­sion. Mais j’adore ça. Le fait qu’ils prennent aussi le temps de discuter avec moi, c’est quelque chose de vrai­ment très gentil. »