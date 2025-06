Équipé d’un micro lors de son premier entraî­ne­ment sur le Centre Court avec Daniil Medvedev ce vendredi, Jannik Sinner a répondu aux ques­tion de Jamie Delgado, recon­verti en inter­viewer pour l’occasion.

Forcément inter­rogé sur sa défaite en finale de Roland‐Garros contre Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, après avoir admis que c’était dur à avaler, a tenu à insister sur l’ex­pé­rience d’une telle rencontre pour le reste de sa carrière.

“it’s already in the past” E PUNTO!!!!!!! pic.twitter.com/FdngGYSDyz — ☾ sab (@signofhsab) June 27, 2025

« J’étais évidem­ment très déçu. C’était une défaite très compli­quée dans un jour très compliqué. Mais j’ai vite compris que c’était un immense honneur de prendre part à ce match. Les gens se souvien­dront forcé­ment du nom du vain­queur et du vaincu mais d’un autre côté il faut se souvenir du match. Et pour moi, cela reste positif, je reste sur un bon senti­ment parce que j’ai montré que je pouvais progresser et réaliser de grandes choses sur terre battue. C’est déjà du passé. »