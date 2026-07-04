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Jannik Sinner, sur son adver­saire en huitièmes de finale : « C’est un joueur très dangereux »

Par
Thomas S
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En bon numéro 1 mondial et tenant du titre, Jannik Sinner se méfie de tout et de tout le monde. Alors ne comptez pas sur lui pour sous‐estimer son prochain adver­saire en huitièmes de finale de Wimbledon : le qualifié japo­nais, Shintaro Mochizuki, actuel 151e mondial. 

Interrogé à son sujet, l’Italien, qui ne l’a certes jamais affronté, sait malgré à quoi à s’attendre. 

« Je l’ai déjà vu jouer. C’est un très bon joueur, surtout sur gazon. Sa balle reste très basse, ce qui est un vrai atout sur cette surface. Il m’a l’air d’être très agressif aussi. Nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble ni affrontés en match. Nous verrons bien. Pour ma part, j’es­saie surtout de me concen­trer sur lui. C’est le plus impor­tant en ce moment. Il a signé de très belles victoires ces derniers jours. Aujourd’hui (vendredi) encore, il affron­tait un adver­saire diffi­cile (Rafael Jodar, 26e) et il s’en est sorti. C’est un joueur très dange­reux. Je vais essayer d’être aussi bien préparé que possible. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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