Impeccable pour écarter le qualifié japo­nais, Shintaro Mochizuki, ce dimanche, en huitièmes de finale de Wimbledon, Jannik Sinner s’est exprimé sur le Centre Court après cette victoire où il a été inter­rogé sur son futur adver­saire, Jan Lennard Struff, qui a béné­ficié de l’abandon d’Hubert Hurkacz.

Et fidèle à sa philo­so­phie, le numéro 1 mondial et tenant du titre va très bien préparer ce match.

« C’est un joueur très agressif. Il a un service très puis­sant. On verra bien. Mais pour l’instant, le plus impor­tant, c’est de se reposer. J’ai beau­coup de respect pour lui. On s’est déjà affrontés à plusieurs reprises. La dernière fois, c’était sur gazon à Halle. Le match avait été très, très serré (victoire 7–6 au troi­sième set). On verra bien ce que l’avenir nous réserve. Merci d’être restés et à bientôt au prochain tour. »