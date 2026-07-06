Impeccable pour écarter le qualifié japonais, Shintaro Mochizuki, ce dimanche, en huitièmes de finale de Wimbledon, Jannik Sinner s’est exprimé sur le Centre Court après cette victoire où il a été interrogé sur son futur adversaire, Jan Lennard Struff, qui a bénéficié de l’abandon d’Hubert Hurkacz.
Et fidèle à sa philosophie, le numéro 1 mondial et tenant du titre va très bien préparer ce match.
« C’est un joueur très agressif. Il a un service très puissant. On verra bien. Mais pour l’instant, le plus important, c’est de se reposer. J’ai beaucoup de respect pour lui. On s’est déjà affrontés à plusieurs reprises. La dernière fois, c’était sur gazon à Halle. Le match avait été très, très serré (victoire 7–6 au troisième set). On verra bien ce que l’avenir nous réserve. Merci d’être restés et à bientôt au prochain tour. »
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 14:40