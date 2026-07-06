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Jannik Sinner, sur son adver­saire en quarts de finale : « J’ai beau­coup de respect pour lui »

Par
Thomas S
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Impeccable pour écarter le qualifié japo­nais, Shintaro Mochizuki, ce dimanche, en huitièmes de finale de Wimbledon, Jannik Sinner s’est exprimé sur le Centre Court après cette victoire où il a été inter­rogé sur son futur adver­saire, Jan Lennard Struff, qui a béné­ficié de l’abandon d’Hubert Hurkacz.

Et fidèle à sa philo­so­phie, le numéro 1 mondial et tenant du titre va très bien préparer ce match. 

« C’est un joueur très agressif. Il a un service très puis­sant. On verra bien. Mais pour l’instant, le plus impor­tant, c’est de se reposer. J’ai beau­coup de respect pour lui. On s’est déjà affrontés à plusieurs reprises. La dernière fois, c’était sur gazon à Halle. Le match avait été très, très serré (victoire 7–6 au troi­sième set). On verra bien ce que l’avenir nous réserve. Merci d’être restés et à bientôt au prochain tour. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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