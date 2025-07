Alors que le co‐entraîneur de Jannik Sinner avec Simone Vagnozzi, Darren Cahill, a déjà annoncé qu’il pren­drait sa retraite à l’issue de la saison 2025, le sacre du numéro 1 mondial à Wimbledon pour­rait changer la donne. C’est en tout cas ce qu’a expliqué l’Italien en confé­rence de presse après sa victoire en finale contre Carlos Alcaraz.

« Nous avons fait un pari avant la finale… Je lui ai dit que si je gagnais, je pour­rais choisir s’il reste­rait ou non à la fin de l’année. Maintenant, c’est à moi de choisir ! J’ai toujours recherché une personne honnête qui m’ap­porte beau­coup, pas seule­ment sur le court, mais aussi dans la vie, dans les moments de réus­site comme dans les moments diffi­ciles. Il est formi­dable dans ce domaine. Si je choisis de le garder, il ne voya­gera proba­ble­ment plus autant, c’est normal. De plus, la saison est encore longue, il reste beau­coup de tour­nois à disputer et je le verrai encore beau­coup… Mais j’ai gagné le pari, main­te­nant on verra bien. »