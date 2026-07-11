Accueil Wimbledon

Jannik Sinner, tombeur de Djokovic en demi‐finales : « Avant d’af­fronter Novak, on ressent toujours de la pres­sion. Mais j’aime ça »

Par
Baptiste Mulatier
-
1109

Vainqueur en trois sets de sa demi‐finale contre Novak Djokovic à Wimbledon  (6−4, 6–4, 6–4), Jannik Sinner mène désor­mais 7–5 dans ses face‐à‐face avec le Serbe. Et pour l’ac­tuel numéro 1 mondial, affronter l’homme aux 24 titres du Grand Chelem reste toujours un moment spécial. 

« Même quand j’avais cette série de victoires depuis l’année dernière, on ressent toujours de la pres­sion avant d’af­fronter Novak. Mais j’aime ça. C’est pour ça que je m’en­traîne. J’aime les défis. Jouer contre Novak en Grand Chelem, c’est très diffé­rent de le jouer dans d’autres tour­nois. C’est telle­ment incroyable de le voir produire encore un tel niveau de jeu. J’ai regardé le match qu’il a joué contre Félix (Auger‐Aliassime en quarts). Le niveau était telle­ment élevé… C’est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour nous tous, et aussi pour la jeune géné­ra­tion, de voir ce qu’un bon état d’es­prit peut faire sur le corps et le mental », a salué l’Italien dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 14:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥