Vainqueur en trois sets de sa demi‐finale contre Novak Djokovic à Wimbledon (6−4, 6–4, 6–4), Jannik Sinner mène désor­mais 7–5 dans ses face‐à‐face avec le Serbe. Et pour l’ac­tuel numéro 1 mondial, affronter l’homme aux 24 titres du Grand Chelem reste toujours un moment spécial.

« Même quand j’avais cette série de victoires depuis l’année dernière, on ressent toujours de la pres­sion avant d’af­fronter Novak. Mais j’aime ça. C’est pour ça que je m’en­traîne. J’aime les défis. Jouer contre Novak en Grand Chelem, c’est très diffé­rent de le jouer dans d’autres tour­nois. C’est telle­ment incroyable de le voir produire encore un tel niveau de jeu. J’ai regardé le match qu’il a joué contre Félix (Auger‐Aliassime en quarts). Le niveau était telle­ment élevé… C’est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour nous tous, et aussi pour la jeune géné­ra­tion, de voir ce qu’un bon état d’es­prit peut faire sur le corps et le mental », a salué l’Italien dans des propos relayés par L’Equipe.