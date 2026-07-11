Vainqueur en trois sets de sa demi‐finale contre Novak Djokovic à Wimbledon (6−4, 6–4, 6–4), Jannik Sinner mène désormais 7–5 dans ses face‐à‐face avec le Serbe. Et pour l’actuel numéro 1 mondial, affronter l’homme aux 24 titres du Grand Chelem reste toujours un moment spécial.
« Même quand j’avais cette série de victoires depuis l’année dernière, on ressent toujours de la pression avant d’affronter Novak. Mais j’aime ça. C’est pour ça que je m’entraîne. J’aime les défis. Jouer contre Novak en Grand Chelem, c’est très différent de le jouer dans d’autres tournois. C’est tellement incroyable de le voir produire encore un tel niveau de jeu. J’ai regardé le match qu’il a joué contre Félix (Auger‐Aliassime en quarts). Le niveau était tellement élevé… C’est une véritable source d’inspiration pour nous tous, et aussi pour la jeune génération, de voir ce qu’un bon état d’esprit peut faire sur le corps et le mental », a salué l’Italien dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 14:28