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Jannik Sinner, un mois après sa désillu­sion à Roland‐Garros : « Je n’aime pas trop parler de ça ici mais nous avons apporté quelques modi­fi­ca­tions à ma préparation »

Par
Baptiste Mulatier
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Un mois après sa grosse défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de tota­le­ment s’ef­fon­drer physi­que­ment face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner va tenter de remettre les pendules à l’heure à Wimbledon, où il est encore grand favori et tenant du titre. 

De passage en confé­rence de presse ce samedi, le numéro 1 mondial a expliqué avoir apporté plusieurs ajus­te­ments à son entraî­ne­ment afin d’être mieux armé dans les moments les plus exigeants.

« Je n’aime pas trop parler ici de ce que nous avons changé exac­te­ment, mais nous avons un peu modifié le travail physique. Nous avons fait des séance beau­coup plus longues, aussi bien en salle qu’au court, tout enchaîné et sans pause, pour ressentir le plus de sensa­tions possibles par rapport à ce que je ressen­tais peut‐être sur le court, avec beau­coup d’effort. Maintenant, on va voir comment je réagis en match, puis on verra. »

A noter que l’Italien fera son entrée en lice sur le Centre Court lundi face à Miomir Kecmanovic. 

Publié le samedi 27 juin 2026 à 13:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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