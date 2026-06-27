Un mois après sa grosse défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de totalement s’effondrer physiquement face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner va tenter de remettre les pendules à l’heure à Wimbledon, où il est encore grand favori et tenant du titre.
De passage en conférence de presse ce samedi, le numéro 1 mondial a expliqué avoir apporté plusieurs ajustements à son entraînement afin d’être mieux armé dans les moments les plus exigeants.
« Je n’aime pas trop parler ici de ce que nous avons changé exactement, mais nous avons un peu modifié le travail physique. Nous avons fait des séance beaucoup plus longues, aussi bien en salle qu’au court, tout enchaîné et sans pause, pour ressentir le plus de sensations possibles par rapport à ce que je ressentais peut‐être sur le court, avec beaucoup d’effort. Maintenant, on va voir comment je réagis en match, puis on verra. »
A noter que l’Italien fera son entrée en lice sur le Centre Court lundi face à Miomir Kecmanovic.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 13:54