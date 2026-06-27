Un mois après sa grosse défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de tota­le­ment s’ef­fon­drer physi­que­ment face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner va tenter de remettre les pendules à l’heure à Wimbledon, où il est encore grand favori et tenant du titre.

De passage en confé­rence de presse ce samedi, le numéro 1 mondial a expliqué avoir apporté plusieurs ajus­te­ments à son entraî­ne­ment afin d’être mieux armé dans les moments les plus exigeants.

« Je n’aime pas trop parler ici de ce que nous avons changé exac­te­ment, mais nous avons un peu modifié le travail physique. Nous avons fait des séance beau­coup plus longues, aussi bien en salle qu’au court, tout enchaîné et sans pause, pour ressentir le plus de sensa­tions possibles par rapport à ce que je ressen­tais peut‐être sur le court, avec beau­coup d’effort. Maintenant, on va voir comment je réagis en match, puis on verra. »

A noter que l’Italien fera son entrée en lice sur le Centre Court lundi face à Miomir Kecmanovic.