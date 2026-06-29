Un mois après son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner s’est fait double­ment peur pour son entrée en lice à Wimbledon.

Déjà en échap­pant de peu à une deuxième défaite d’af­filée en Grand Chelem alors qu’il était mené deux sets à un par Miomir Kecmanovic (fina­le­ment vain­queur 4–6, 6–3, 6–7, 6–2, 6–3) puis en manquant de se blesser sérieu­se­ment après une très vilaine chute.

Chute qui lui a causé un saigne­ment au niveau du pied droit, ce qui n’est évidem­ment pas passé inaperçu. Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, le tenant du titre a tenu à mini­miser ce petit inci­dent tout en faisant preuve de classe envers son adversaire.

Jannik Sinner after beating Kecmanovic at Wimbledon



“You gave us all a small heart attack when you had that nasty fall. I’m looking at your right foot. Your white shoe is so red. It’s not quite in contra­vene of the Wimbledon white guide­lines. 😂 I’m gues­sing it’s blood. You must… pic.twitter.com/kiQXejc0qw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026

« Ça va. Ça a juste l’air bien pire que ça ne l’est en réalité. En fait, je suis très surpris qu’ils m’aient laissé conti­nuer à jouer parce qu’avec la règle du tout en blanc, ça a pris une petite teinte rouge. C’est juste un ongle. Je ne voulais pas déranger Miomir. Je pense qu’on avait tous les deux un bon rythme. C’était un super match de notre part à tous les deux. Je ne voulais pas perdre de temps. Tout va bien. Merci. »