Un mois après son élimination dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner s’est fait doublement peur pour son entrée en lice à Wimbledon.
Déjà en échappant de peu à une deuxième défaite d’affilée en Grand Chelem alors qu’il était mené deux sets à un par Miomir Kecmanovic (finalement vainqueur 4–6, 6–3, 6–7, 6–2, 6–3) puis en manquant de se blesser sérieusement après une très vilaine chute.
Chute qui lui a causé un saignement au niveau du pied droit, ce qui n’est évidemment pas passé inaperçu. Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’après match, le tenant du titre a tenu à minimiser ce petit incident tout en faisant preuve de classe envers son adversaire.
Jannik Sinner after beating Kecmanovic at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026
“You gave us all a small heart attack when you had that nasty fall. I’m looking at your right foot. Your white shoe is so red. It’s not quite in contravene of the Wimbledon white guidelines. 😂 I’m guessing it’s blood. You must… pic.twitter.com/kiQXejc0qw
« Ça va. Ça a juste l’air bien pire que ça ne l’est en réalité. En fait, je suis très surpris qu’ils m’aient laissé continuer à jouer parce qu’avec la règle du tout en blanc, ça a pris une petite teinte rouge. C’est juste un ongle. Je ne voulais pas déranger Miomir. Je pense qu’on avait tous les deux un bon rythme. C’était un super match de notre part à tous les deux. Je ne voulais pas perdre de temps. Tout va bien. Merci. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 18:34