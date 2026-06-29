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Jannik Sinner, vain­queur en cinq sets avec un pied en sang : « Je suis très surpris qu’ils m’aient laissé conti­nuer à jouer »

Par
Thomas S
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Un mois après son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner s’est fait double­ment peur pour son entrée en lice à Wimbledon.

Déjà en échap­pant de peu à une deuxième défaite d’af­filée en Grand Chelem alors qu’il était mené deux sets à un par Miomir Kecmanovic (fina­le­ment vain­queur 4–6, 6–3, 6–7, 6–2, 6–3) puis en manquant de se blesser sérieu­se­ment après une très vilaine chute.

Chute qui lui a causé un saigne­ment au niveau du pied droit, ce qui n’est évidem­ment pas passé inaperçu. Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, le tenant du titre a tenu à mini­miser ce petit inci­dent tout en faisant preuve de classe envers son adversaire. 

« Ça va. Ça a juste l’air bien pire que ça ne l’est en réalité. En fait, je suis très surpris qu’ils m’aient laissé conti­nuer à jouer parce qu’avec la règle du tout en blanc, ça a pris une petite teinte rouge. C’est juste un ongle. Je ne voulais pas déranger Miomir. Je pense qu’on avait tous les deux un bon rythme. C’était un super match de notre part à tous les deux. Je ne voulais pas perdre de temps. Tout va bien. Merci. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 18:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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