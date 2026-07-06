Jasmine Paolini retrouve le sourire.
Deux ans après avoir atteint la finale de Wimbledon, l’Italienne, qui traversait une période plus compliquée depuis, s’est qualifiée ce lundi pour les quarts de finale après une victoire contre la Philippine, Alexandra Eala, tombeuse de la tenante du titre Iga Swiatek, au tour précédent : 6–4, 4–6, 6–3.
De passage en interview d’après match sur le court, l’actuelle 17e joueuse mondiale n’a pas manqué d’évoquer la présence de Roger Federer, assis dans la Royal Box pendant toute la rencontre.
« He’s my idol!«— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026
A match Jasmine Paolini will never forget with @rogerfederer watching on from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/1Uh95JxmKr
« Je tiens à te remercier, Roger, car tu es mon idole. Ça n’a pas été facile. Pendant le match, je me disais :‘Reste concentrée, s’il te plaît. Ne pense pas au fait qu’il est là’. J’ai regardé toutes les finales de tous les tournois auxquels il a participé ici », a déclaré celle qui affrontera Marta Kostyuk pour une place dans le dernier carré.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 17:22