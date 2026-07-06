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Jasmine Paolini, quali­fiée en quarts de finale devant Roger Federer : « Pendant le match, je me disais : ‘Reste concen­trée, s’il te plaît. Ne pense pas au fait qu’il est là’ »

Par
Thomas S
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Jasmine Paolini retrouve le sourire.

Deux ans après avoir atteint la finale de Wimbledon, l’Italienne, qui traver­sait une période plus compli­quée depuis, s’est quali­fiée ce lundi pour les quarts de finale après une victoire contre la Philippine, Alexandra Eala, tombeuse de la tenante du titre Iga Swiatek, au tour précé­dent : 6–4, 4–6, 6–3.

De passage en inter­view d’après match sur le court, l’ac­tuelle 17e joueuse mondiale n’a pas manqué d’évo­quer la présence de Roger Federer, assis dans la Royal Box pendant toute la rencontre. 

« Je tiens à te remer­cier, Roger, car tu es mon idole. Ça n’a pas été facile. Pendant le match, je me disais :‘Reste concen­trée, s’il te plaît. Ne pense pas au fait qu’il est là’. J’ai regardé toutes les finales de tous les tour­nois auxquels il a parti­cipé ici », a déclaré celle qui affron­tera Marta Kostyuk pour une place dans le dernier carré. 

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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