Jasmine Paolini retrouve le sourire.

Deux ans après avoir atteint la finale de Wimbledon, l’Italienne, qui traver­sait une période plus compli­quée depuis, s’est quali­fiée ce lundi pour les quarts de finale après une victoire contre la Philippine, Alexandra Eala, tombeuse de la tenante du titre Iga Swiatek, au tour précé­dent : 6–4, 4–6, 6–3.

De passage en inter­view d’après match sur le court, l’ac­tuelle 17e joueuse mondiale n’a pas manqué d’évo­quer la présence de Roger Federer, assis dans la Royal Box pendant toute la rencontre.

« He’s my idol!«



A match Jasmine Paolini will never forget with @rogerfederer watching on from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/1Uh95JxmKr — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026

« Je tiens à te remer­cier, Roger, car tu es mon idole. Ça n’a pas été facile. Pendant le match, je me disais :‘Reste concen­trée, s’il te plaît. Ne pense pas au fait qu’il est là’. J’ai regardé toutes les finales de tous les tour­nois auxquels il a parti­cipé ici », a déclaré celle qui affron­tera Marta Kostyuk pour une place dans le dernier carré.