Au moment de revenir dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax sur l’in­croyable victoire de Novak Djokovic contre Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Wimbledon (7−6 [10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), l’an­cien joueur fran­çais Julien Varlet a insisté sur la condi­tion physique excep­tion­nelle du Serbe de 39 ans.

👑 « À aucun moment, tu ne vois la diffé­rence d’âge entre Djokovic et FAA ! C’est fasci­nant. À 39 ans, je ne comprends pas comment il tient 5h avec cette cadence. Il fait tout bien, c’est un truc de dingue. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/17zZl1iiVL — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 8, 2026

« À aucun moment, tu ne vois la diffé­rence d’âge entre Djokovic et Auger‐Aliassime ! C’est fasci­nant. À 39 ans, je ne comprends pas comment il tient 5h avec cette cadence.. À aucun moment, dans le quatrième ou le cinquième set, quand c’est dur, quand il faut aller au combat, il y a jamais la moindre baisse physique. Dans le super tie‐break, ça peut quand même commencer à piocher. Lui, il est parfait, il joue parfai­te­ment. En fait, ce que je dis très souvent, c’est que le physique amène l’as­pect mental. Il est telle­ment lucide que tu te dis que, physi­que­ment, il est au top. Quand tu commences à être physi­que­ment un peu moins bien, tu perds un peu de luci­dité, tu ne fais pas forcé­ment les coups qu’il faut, tu es un peu moins bien placé. Lui, en fait, il fait tout bien. C’est un truc de dingue. »