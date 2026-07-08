Au moment de revenir dans l’émission « Sans Filet » de Winamax sur l’incroyable victoire de Novak Djokovic contre Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Wimbledon (7−6 [10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), l’ancien joueur français Julien Varlet a insisté sur la condition physique exceptionnelle du Serbe de 39 ans.
👑 « À aucun moment, tu ne vois la différence d’âge entre Djokovic et FAA ! C’est fascinant. À 39 ans, je ne comprends pas comment il tient 5h avec cette cadence. Il fait tout bien, c’est un truc de dingue. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 8, 2026
🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/17zZl1iiVL
« À aucun moment, tu ne vois la différence d’âge entre Djokovic et Auger‐Aliassime ! C’est fascinant. À 39 ans, je ne comprends pas comment il tient 5h avec cette cadence.. À aucun moment, dans le quatrième ou le cinquième set, quand c’est dur, quand il faut aller au combat, il y a jamais la moindre baisse physique. Dans le super tie‐break, ça peut quand même commencer à piocher. Lui, il est parfait, il joue parfaitement. En fait, ce que je dis très souvent, c’est que le physique amène l’aspect mental. Il est tellement lucide que tu te dis que, physiquement, il est au top. Quand tu commences à être physiquement un peu moins bien, tu perds un peu de lucidité, tu ne fais pas forcément les coups qu’il faut, tu es un peu moins bien placé. Lui, en fait, il fait tout bien. C’est un truc de dingue. »
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 15:51