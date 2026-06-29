Ancienne 29e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour RMC Sports, Sarah Pitkowski s’est montrée assez pessi­miste concer­nant les chances de Novak Djokovic de remporter un 25e titre du Grand Chelem.

Et même si le gazon de Wimbledon réussit très bien à celui qui a remporté sept coupes dorées, la Française n’y croit pas, et ce, pour deux raisons principales.

🔥 🇷🇸 Sarah Pitkowski : « C’est la dernière chance de Grand Chelem pour Djoko, mais ce n’est pas pour autant que j’y crois. » pic.twitter.com/NT2oZeqwEO — Super Moscato Show (@Moscato_Show) June 29, 2026

« C’est la dernière chance, mais ce n’est pas pour autant que j’y crois. J’ai iden­tifié deux raisons qui me semblent devenir insur­mon­tables. D’abord : le rythme. Il n’a joué que 13 matchs en 2026. Alors on pour­rait dire qu’il se conserve mais en fait dans le tennis tu as besoin d’être en rythme. Tu n’ar­rives pas comme cela sur un tournoi du Grand Chelem, qui va durer 15 jours, avec des matchs en cinq sets. Ensuite : physi­que­ment. Les pépins s’ac­cu­mulent. Il ne joue pas peu de tour­nois parce qu’il veut se préserver mais parce qu’à chaque fois qu’il va un peu loin, il se blesse et du mal à se remettre. Pour ceus deux raisons, il faut être un petit peu lucide. Peut‐être qu’il peut faire un quart de finale mais pas remporter un 25e titre du Grand Chelem. »