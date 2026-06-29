Ancienne 29e joueuse mondiale et désormais consultante pour RMC Sports, Sarah Pitkowski s’est montrée assez pessimiste concernant les chances de Novak Djokovic de remporter un 25e titre du Grand Chelem.
Et même si le gazon de Wimbledon réussit très bien à celui qui a remporté sept coupes dorées, la Française n’y croit pas, et ce, pour deux raisons principales.
🔥 🇷🇸 Sarah Pitkowski : « C’est la dernière chance de Grand Chelem pour Djoko, mais ce n’est pas pour autant que j’y crois. » pic.twitter.com/NT2oZeqwEO— Super Moscato Show (@Moscato_Show) June 29, 2026
« C’est la dernière chance, mais ce n’est pas pour autant que j’y crois. J’ai identifié deux raisons qui me semblent devenir insurmontables. D’abord : le rythme. Il n’a joué que 13 matchs en 2026. Alors on pourrait dire qu’il se conserve mais en fait dans le tennis tu as besoin d’être en rythme. Tu n’arrives pas comme cela sur un tournoi du Grand Chelem, qui va durer 15 jours, avec des matchs en cinq sets. Ensuite : physiquement. Les pépins s’accumulent. Il ne joue pas peu de tournois parce qu’il veut se préserver mais parce qu’à chaque fois qu’il va un peu loin, il se blesse et du mal à se remettre. Pour ceus deux raisons, il faut être un petit peu lucide. Peut‐être qu’il peut faire un quart de finale mais pas remporter un 25e titre du Grand Chelem. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 19:09