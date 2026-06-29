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« Je ne crois pas à un 25e titre du Grand Chelem pour Djokovic. J’ai iden­tifié deux raisons qui me semblent insur­mon­tables », estime Sarah Pitkowski

Par
Thomas S
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Ancienne 29e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour RMC Sports, Sarah Pitkowski s’est montrée assez pessi­miste concer­nant les chances de Novak Djokovic de remporter un 25e titre du Grand Chelem.

Et même si le gazon de Wimbledon réussit très bien à celui qui a remporté sept coupes dorées, la Française n’y croit pas, et ce, pour deux raisons principales. 

« C’est la dernière chance, mais ce n’est pas pour autant que j’y crois. J’ai iden­tifié deux raisons qui me semblent devenir insur­mon­tables. D’abord : le rythme. Il n’a joué que 13 matchs en 2026. Alors on pour­rait dire qu’il se conserve mais en fait dans le tennis tu as besoin d’être en rythme. Tu n’ar­rives pas comme cela sur un tournoi du Grand Chelem, qui va durer 15 jours, avec des matchs en cinq sets. Ensuite : physi­que­ment. Les pépins s’ac­cu­mulent. Il ne joue pas peu de tour­nois parce qu’il veut se préserver mais parce qu’à chaque fois qu’il va un peu loin, il se blesse et du mal à se remettre. Pour ceus deux raisons, il faut être un petit peu lucide. Peut‐être qu’il peut faire un quart de finale mais pas remporter un 25e titre du Grand Chelem. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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