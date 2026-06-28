S’il consi­dère Jannik Sinner comme le grand favori de Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, a surtout formulé un vœu plutôt qu’un véri­table pronostic.

Sé que el gran favo­rito es Sinner, y lo normal es que gane si su cuerpo se lo permite…



…pero sería mara­villoso si Djokovic cierra su carrera con 25 Slams, el único récord que le queda.



Tiene 7 🏆 en Wimbledon. Que a nadie se le olvide. pic.twitter.com/Pt561TtfGS https://t.co/jH4oVhNlHD — José Morón (@jmgmoron) June 27, 2026

« Je sais que Sinner est le grand favori, et il devrait norma­le­ment l’emporter si son état physique le lui permet…mais ce serait formi­dable que Djokovic termine sa carrière avec 25 titres du Grand Chelem, le seul record qui lui reste à battre. Il en compte 7 à Wimbledon. Que personne ne l’oublie. »