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« Je sais que Sinner est le grand favori, et il s’im­po­sera sans doute si son état physique le lui permet, mais ce serait formi­dable que Djokovic termine sa carrière avec 25 titres du Grand Chelem », déclare José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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S’il consi­dère Jannik Sinner comme le grand favori de Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, a surtout formulé un vœu plutôt qu’un véri­table pronostic.

« Je sais que Sinner est le grand favori, et il devrait norma­le­ment l’emporter si son état physique le lui permet…mais ce serait formi­dable que Djokovic termine sa carrière avec 25 titres du Grand Chelem, le seul record qui lui reste à battre. Il en compte 7 à Wimbledon. Que personne ne l’oublie. »

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 15:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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