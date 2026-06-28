S’il considère Jannik Sinner comme le grand favori de Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), le journaliste espagnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, a surtout formulé un vœu plutôt qu’un véritable pronostic.
Sé que el gran favorito es Sinner, y lo normal es que gane si su cuerpo se lo permite…— José Morón (@jmgmoron) June 27, 2026
…pero sería maravilloso si Djokovic cierra su carrera con 25 Slams, el único récord que le queda.
Tiene 7 🏆 en Wimbledon. Que a nadie se le olvide. pic.twitter.com/Pt561TtfGS https://t.co/jH4oVhNlHD
« Je sais que Sinner est le grand favori, et il devrait normalement l’emporter si son état physique le lui permet…mais ce serait formidable que Djokovic termine sa carrière avec 25 titres du Grand Chelem, le seul record qui lui reste à battre. Il en compte 7 à Wimbledon. Que personne ne l’oublie. »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 15:18