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« Je salue le niveau affiché par Zverev mais c’est ce qui est clair, c’est que Sinner et Alcaraz sont seuls au monde lorsqu’ils jouent à leur meilleur niveau », souligne José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en quatre sets par Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6 [2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev a concédé une dixième défaite d’affilée face à l’Italien. 

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, s’est montré presque fata­liste pour l’Allemand. 

« Même s’il a perdu, je salue le niveau affiché par Zverev lors des deux premiers sets face à Sinner. S’il avait remporté le tie‐break du deuxième set, le scénario aurait peut‐être été diffé­rent. S’il faut tirer une leçon de cette finale, c’est que lors­qu’il se montre agressif et qu’il prend l’ini­tia­tive, en s’ap­puyant sur son service, c’est un joueur qui peut se révéler redou­table. Ce qui est clair, c’est que Sinner et Alcaraz, par rapport à Sascha, sont seuls au monde lorsqu’ils jouent à leur meilleur niveau, comme cela a été le cas ce dimanche avec Jannik. »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 12:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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