Battu en quatre sets par Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6 [2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev a concédé une dixième défaite d’affilée face à l’Italien.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, s’est montré presque fata­liste pour l’Allemand.

« Même s’il a perdu, je salue le niveau affiché par Zverev lors des deux premiers sets face à Sinner. S’il avait remporté le tie‐break du deuxième set, le scénario aurait peut‐être été diffé­rent. S’il faut tirer une leçon de cette finale, c’est que lors­qu’il se montre agressif et qu’il prend l’ini­tia­tive, en s’ap­puyant sur son service, c’est un joueur qui peut se révéler redou­table. Ce qui est clair, c’est que Sinner et Alcaraz, par rapport à Sascha, sont seuls au monde lorsqu’ils jouent à leur meilleur niveau, comme cela a été le cas ce dimanche avec Jannik. »