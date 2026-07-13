Battu en quatre sets par Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6 [2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev a concédé une dixième défaite d’affilée face à l’Italien.
Le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, s’est montré presque fataliste pour l’Allemand.
« Même s’il a perdu, je salue le niveau affiché par Zverev lors des deux premiers sets face à Sinner. S’il avait remporté le tie‐break du deuxième set, le scénario aurait peut‐être été différent. S’il faut tirer une leçon de cette finale, c’est que lorsqu’il se montre agressif et qu’il prend l’initiative, en s’appuyant sur son service, c’est un joueur qui peut se révéler redoutable. Ce qui est clair, c’est que Sinner et Alcaraz, par rapport à Sascha, sont seuls au monde lorsqu’ils jouent à leur meilleur niveau, comme cela a été le cas ce dimanche avec Jannik. »
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 12:06