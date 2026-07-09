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Jelena Djokovic à Felix Auger‐Aliassime après sa défaite contre Novak : « Nos enfants t’adorent et tu es un formi­dable modèle »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en cinq sets et 5h15 de jeu par Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon (7–6[10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), Felix Auger‐Aliassime a reçu un message touchant de la part de Jelena Djokovic. 

« Tu as été incroyable mardi soir, Félix. Nos enfants t’adorent et tu es un formi­dable modèle. Il fallait bien qu’il y ait un vain­queur dans ce match, mais tu as vrai­ment de quoi être fier. On sera là pour t’encourager ! », a écrit l’épouse de Novak sur Instagram. 

Un message qui devrait sans doute réchauffer le cœur du Canadien.

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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