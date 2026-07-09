Battu en cinq sets et 5h15 de jeu par Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon (7–6[10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), Felix Auger‐Aliassime a reçu un message touchant de la part de Jelena Djokovic.

« Tu as été incroyable mardi soir, Félix. Nos enfants t’adorent et tu es un formi­dable modèle. Il fallait bien qu’il y ait un vain­queur dans ce match, mais tu as vrai­ment de quoi être fier. On sera là pour t’encourager ! », a écrit l’épouse de Novak sur Instagram.

Jelena Djokovic comments on Felix Auger Aliassime’s IG post follo­wing his loss to Novak at Wimbledon



“You were incre­dible last night Felix. Our kids adore you and you are a wonderful role model 🙏 one had to come out as a winner in that match, but there is so much to be proud… pic.twitter.com/T8qhm8ZH3m — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026

Un message qui devrait sans doute réchauffer le cœur du Canadien.