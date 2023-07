Après 18 ans d’une carrière bien remplie (25e mondial, quart de fina­liste à l’Open d’Australie et vain­queur de la Coupe Davis), Jérémy Chardy a fait ses adieux au tennis profes­sionnel ce mardi, suite à un match de gala face au numéro un 1 mondial, Carlos Alcaraz, sur le court n°1 de Wimbledon.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur ses sensa­tions après cet ultime match en simple, lui qui est encore inscrit sur le tournoi de double avec le joueur qu’il entraîne depuis main­te­nant un an, Ugo Humbert, le Palois a fait part de son émotion.

« Depuis deux jours, il y avait déjà pas mal d’émo­tion. En plus, ma famille, mes amis sont arrivés. C’est un moment parti­cu­lier. Avant d’en­trer, je me sentais plutôt bien et quand je suis arrivé sur le court, j’étais un peu perdu. Je n’ar­ri­vais plus du tout à servir, j’ai fait je ne sais pas combien de doubles fautes ! J’étais vrai­ment tendu. Ensuite, j’ai réussi à me libérer et à pouvoir profiter au moins de la seconde partie du match. C’était sympa et le public a vrai­ment été top, c’était cool. Mon fils était là. J’étais content, je me sentais bien. Et puis, avant de partir, j’ai tourné la tête, je les ai vus, ma femme et mon fils, et je me suis un peu mis à pleurer. J’étais content qu’il puisse être avec moi pour partager cela. »