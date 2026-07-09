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Jérémy Chardy sur Novak Djokovic : « Très tôt, il a dit qu’il voulait être numéro un mondial et tout le monde se moquait de lui, disait qu’il était arro­gant parce qu’il y avait Federer et Nadal et lui voulait être le plus grand joueur de tous les temps. Au final, il l’a fait »

Par
Thomas S
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Invité à se prononcer sur la nouvelle perfor­mance de Novak Djokovic, de nouveau qualifié pour les demi‐finales de Wimbledon, à 39 ans, après un match excep­tionnel en cinq sets et 5h15 remporté face à Félix Auger‐Aliassime, Jérémy Chardy, qui connaît bien le Serbe pour être né la même année que lui, a fait part de son admiration. 

« J’ai l’im­pres­sion que c’est un surhomme. C’est comme (Cristiano) Ronaldo au foot. Ce sont des joueurs qui sont excep­tion­nels, qui font des choses excep­tion­nelles. C’est ce que je lui ai dit :  »À chaque fois, ça me fait mal quand je te vois jouer et comment tu te déplaces et que je compare à moi (Chardy a pris sa retraite en 2023), qui ne peux même plus bouger. » Je le connais depuis tout petit parce qu’on a le même âge. Et à cette époque, il était très profes­sionnel, à faire des choses qu’aucun de nous ne faisait, sur la récup’, sur les gens qui étaient autour de lui, sur la nutri­tion. Très tôt, il a dit qu’il voulait être numéro un mondial et tout le monde se moquait de lui, disait qu’il était arro­gant parce qu’il y avait (Roger) Federer et (Rafael) Nadal et lui voulait être le plus grand joueur de tous les temps. Au final, il l’a fait », a déclaré Jérémy Chardy chez nos confrères de L’Équipe.

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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