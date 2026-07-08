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Jessica Pegula, battue et choquée par Coco Gauff : « C’est la meilleure au monde dans ce domaine »

Par
Thomas S
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Propulsée comme l’une des grandes favo­rites de cette édition 2026 de Wimbledon suite aux élimi­na­tions de Sabalenka, Rybakina ou Swiatek, Jessica Pegula est tombée sur plus forte qu’elle, ce mardi, en quarts de finale.

Malgré le gain du premier set, la 4e mondiale a vu sa compa­triote et amie, Coco Gauff, s’im­poser en trois manches grâce notam­ment à une concen­tra­tion de très haut niveau. C’est notam­ment sur ce point qu’elle a tenu à insister en confé­rence de presse d’après match. 

« Lorsqu’elle a dû se concen­trer et ne pas rater une seule balle sur les points impor­tants, c’est exac­te­ment ce qu’elle a fait. C’est sa marque de fabrique et c’est la meilleure au monde dans ce domaine : elle se bat incroya­ble­ment bien et vous oblige à gagner chaque point, quel que soit le score ou le moment du match. C’est sa plus grande qualité et la raison pour laquelle elle a déjà remporté un Grand Chelem et enchaîné tant de succès. »

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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