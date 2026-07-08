Propulsée comme l’une des grandes favorites de cette édition 2026 de Wimbledon suite aux éliminations de Sabalenka, Rybakina ou Swiatek, Jessica Pegula est tombée sur plus forte qu’elle, ce mardi, en quarts de finale.
Malgré le gain du premier set, la 4e mondiale a vu sa compatriote et amie, Coco Gauff, s’imposer en trois manches grâce notamment à une concentration de très haut niveau. C’est notamment sur ce point qu’elle a tenu à insister en conférence de presse d’après match.
« Lorsqu’elle a dû se concentrer et ne pas rater une seule balle sur les points importants, c’est exactement ce qu’elle a fait. C’est sa marque de fabrique et c’est la meilleure au monde dans ce domaine : elle se bat incroyablement bien et vous oblige à gagner chaque point, quel que soit le score ou le moment du match. C’est sa plus grande qualité et la raison pour laquelle elle a déjà remporté un Grand Chelem et enchaîné tant de succès. »
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 12:42