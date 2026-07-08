Propulsée comme l’une des grandes favo­rites de cette édition 2026 de Wimbledon suite aux élimi­na­tions de Sabalenka, Rybakina ou Swiatek, Jessica Pegula est tombée sur plus forte qu’elle, ce mardi, en quarts de finale.

Malgré le gain du premier set, la 4e mondiale a vu sa compa­triote et amie, Coco Gauff, s’im­poser en trois manches grâce notam­ment à une concen­tra­tion de très haut niveau. C’est notam­ment sur ce point qu’elle a tenu à insister en confé­rence de presse d’après match.

« Lorsqu’elle a dû se concen­trer et ne pas rater une seule balle sur les points impor­tants, c’est exac­te­ment ce qu’elle a fait. C’est sa marque de fabrique et c’est la meilleure au monde dans ce domaine : elle se bat incroya­ble­ment bien et vous oblige à gagner chaque point, quel que soit le score ou le moment du match. C’est sa plus grande qualité et la raison pour laquelle elle a déjà remporté un Grand Chelem et enchaîné tant de succès. »