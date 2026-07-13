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Jim Courier sans pitié avec Zverev : « S’il veut faire mieux face à un joueur comme Sinner, il ne peut pas se permettre d’at­tendre que l’ad­ver­saire commette une erreur. Il doit saisir les occa­sions qui se présentent, ce qu’il n’a pas fait à ce moment‐là »

Par
Thomas S
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Alors que la plupart des obser­va­teurs et des spécia­listes ont souligné l’au­dace tactique d’Alexander Zverev, qui a fait preuve de beau­coup plus d’ag­gres­si­vité que d’ha­bi­tude, notam­ment en coup droit, lors de sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, Jim Courier n’est visi­ble­ment pas de cet avis.

L’Américain et ancien numéro 1 mondial, actuel consul­tant pour Tennis Channel, a estimé que c’était encore loin d’être suffisant. 

« On pouvait voir dans ses commen­taires d’après‐match qu’il savoure encore l’eu­phorie d’avoir remporté Roland‐Garros et le soula­ge­ment de savoir que sa carrière va désor­mais, selon lui, être couronnée de succès puis­qu’il est cham­pion d’un tournoi majeur, en plus d’avoir remporté la médaille d’or. S’il veut remporter davan­tage de succès face à un joueur comme Jannik Sinner, il ne peut pas se permettre d’at­tendre que l’ad­ver­saire commette une erreur. Il doit saisir les occa­sions qui se présentent, ce qu’il n’a pas fait à ce moment‐là. »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 18:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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