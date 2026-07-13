Alors que la plupart des obser­va­teurs et des spécia­listes ont souligné l’au­dace tactique d’Alexander Zverev, qui a fait preuve de beau­coup plus d’ag­gres­si­vité que d’ha­bi­tude, notam­ment en coup droit, lors de sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, Jim Courier n’est visi­ble­ment pas de cet avis.

L’Américain et ancien numéro 1 mondial, actuel consul­tant pour Tennis Channel, a estimé que c’était encore loin d’être suffisant.

« On pouvait voir dans ses commen­taires d’après‐match qu’il savoure encore l’eu­phorie d’avoir remporté Roland‐Garros et le soula­ge­ment de savoir que sa carrière va désor­mais, selon lui, être couronnée de succès puis­qu’il est cham­pion d’un tournoi majeur, en plus d’avoir remporté la médaille d’or. S’il veut remporter davan­tage de succès face à un joueur comme Jannik Sinner, il ne peut pas se permettre d’at­tendre que l’ad­ver­saire commette une erreur. Il doit saisir les occa­sions qui se présentent, ce qu’il n’a pas fait à ce moment‐là. »