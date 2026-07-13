Alors que la plupart des observateurs et des spécialistes ont souligné l’audace tactique d’Alexander Zverev, qui a fait preuve de beaucoup plus d’aggressivité que d’habitude, notamment en coup droit, lors de sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, Jim Courier n’est visiblement pas de cet avis.
L’Américain et ancien numéro 1 mondial, actuel consultant pour Tennis Channel, a estimé que c’était encore loin d’être suffisant.
« On pouvait voir dans ses commentaires d’après‐match qu’il savoure encore l’euphorie d’avoir remporté Roland‐Garros et le soulagement de savoir que sa carrière va désormais, selon lui, être couronnée de succès puisqu’il est champion d’un tournoi majeur, en plus d’avoir remporté la médaille d’or. S’il veut remporter davantage de succès face à un joueur comme Jannik Sinner, il ne peut pas se permettre d’attendre que l’adversaire commette une erreur. Il doit saisir les occasions qui se présentent, ce qu’il n’a pas fait à ce moment‐là. »
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 18:27