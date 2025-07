Avant Wimbledon, Jannik Sinner a pris la déci­sion de congé­dier deux membres impor­tants de son équipe, son prépa­ra­teur physique, Marco Panichi, et son psycho­thé­ra­peute, Ulises Badio, deux anciens colla­bo­ra­teurs de Novak Djokovic.

La légende Jim Courier a commenté ce choix avec une décla­ra­tion forte, tenue sur Tennis Channel et rapporté par il Giornale.

« Nous ne savons pas exac­te­ment ce qui s’est passé et nous ne le saurons peut‐être jamais, mais on soup­çonne que Jannik s’est fâché pour quelque chose. Sinner a l’air d’un chat calme et docile, mais en réalité, c’est un tueur de sang‐froid. Il a licencié Riccardo Piatti il y a quelques années, alors que ce dernier était comme un père pour lui. Après avoir perdu contre Tsitsipas à l’Open d’Australie 2022, il a compris qu’il devait changer quelque chose pour rendre son jeu plus complet. Il se sentait en retard et c’est pour cette raison qu’il a engagé Simone Vagnozzi, rejoint quelques mois plus tard par Darren Cahill. Il est aujourd’hui le meilleur joueur du monde et n’hé­site pas à gérer ses affaires comme un gang­ster. D’une certaine manière, j’aime son approche. »