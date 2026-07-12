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Jim Courier : « Zverev a perdu ses neuf derniers duels contre Sinner, et le plus inquié­tant pour lui, c’est qu’il ne l’a plus breaké depuis sept matchs »

Par
Baptiste Mulatier
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Consultant pour Tennis Channel, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a présenté des statis­tiques peu encou­ra­geantes pour Alexander Zverev avant sa finale contre Jannik Sinner à Wimbledon. 

« Zverev n’a pas battu depuis neuf matchs, mais l’autre problème, c’est qu’il faut remonter sept matchs en arrière pour trouver la dernière fois où il a réussi à breaker Jannik Sinner. C’était à Vienne l’année dernière. Alors, comment doit‐il s’y prendre ? Il doit se montrer agressif sur les retours de deuxième service. C’est là que se jouent les balles de break. Il ne s’est procuré que trois balles de break en quatre duels contre Sinner cette saison », a souligné le consul­tant améri­cain dans des propos relayés par Tennis Head.

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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