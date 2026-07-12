Consultant pour Tennis Channel, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a présenté des statis­tiques peu encou­ra­geantes pour Alexander Zverev avant sa finale contre Jannik Sinner à Wimbledon.

« Zverev n’a pas battu depuis neuf matchs, mais l’autre problème, c’est qu’il faut remonter sept matchs en arrière pour trouver la dernière fois où il a réussi à breaker Jannik Sinner. C’était à Vienne l’année dernière. Alors, comment doit‐il s’y prendre ? Il doit se montrer agressif sur les retours de deuxième service. C’est là que se jouent les balles de break. Il ne s’est procuré que trois balles de break en quatre duels contre Sinner cette saison », a souligné le consul­tant améri­cain dans des propos relayés par Tennis Head.