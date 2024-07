Impressionné comme tout le monde par la récu­pé­ra­tion de Novak Djokovic un mois à peine après une opéra­tion du ménisque, Jimmy Connors, dans le dernier épisode de son podcast, Advantage Connors, a estimé que si le Serbe n’était pas le grand favori de cette édition 2024 de Wimbledon, il sera très diffi­cile à battre.

« Il faut compter sur Djokovic. Il est peut‐être le troi­sième favori, mais il a remporté le tournoi à sept reprises fois. S’il est en bonne santé et se sent bien, alors pour­quoi ne serait‐il pas parmi les favoris ? Même s’il a connu une saison diffi­cile jusqu’à présent, des cham­pions comme Djokovic s’épa­nouissent sous la pres­sion. Wimbledon pour­rait être l’oc­ca­sion pour lui de renverser la situa­tion. Djokovic a un talent incroyable pour épuiser ses adver­saires. Ses mouve­ments sur le court sont sans égal et son endu­rance est sans égale. »