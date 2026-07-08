Battu sur deux jours par Alexander Zverev en quarts de finale de Wimbledon, Jiri Lehecka est quand même parvenu à faire trem­bler l’Allemand lors de la reprise du match ce mardi, en empo­chant d’abord le troi­sième set puis en pous­sant son adver­saire dans un jeu décisif de tous les dangers dans le quatrième.

De passage en confé­rence de presse d’après match, le Tchèque a reconnu avoir été notam­ment marqué par l’ova­tion du Centre Court au moment de quitter le court ce lundi soir suite au couvre‐feu.

« Je pense que le tournoi s’est plutôt bien passé pour moi. Malheureusement, le match a pris une tour­nure contraire à celle que j’es­pé­rais. Ce fut une expé­rience formi­dable de jouer sur le court central. De plus, j’ai beau­coup apprécié la réac­tion du public après l’in­ter­rup­tion du match. C’était la première fois que je vivais une telle expé­rience dans ma carrière. Aujourd’hui (mardi), cepen­dant, les condi­tions étaient tota­le­ment diffé­rentes. Elles m’ont été beau­coup plus favo­rables et je pense que cela s’est vu : j’ai eu plus de faci­lité à déve­lopper mon jeu. La balle rebon­dis­sait un peu plus haut et je pouvais atta­quer plus faci­le­ment, mais j’ai réagi trop tard. Malheureusement, les deux premiers sets ne m’ont pas été favo­rables. Quand on affronte un joueur comme Sascha, qui a autant confiance en lui et qui, à mon avis, joue le meilleur tennis sur gazon de sa carrière, perdre les deux premiers sets n’est tout simple­ment pas suffi­sant si l’on veut remporter le match. »