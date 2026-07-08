Battu sur deux jours par Alexander Zverev en quarts de finale de Wimbledon, Jiri Lehecka est quand même parvenu à faire trembler l’Allemand lors de la reprise du match ce mardi, en empochant d’abord le troisième set puis en poussant son adversaire dans un jeu décisif de tous les dangers dans le quatrième.
De passage en conférence de presse d’après match, le Tchèque a reconnu avoir été notamment marqué par l’ovation du Centre Court au moment de quitter le court ce lundi soir suite au couvre‐feu.
« Je pense que le tournoi s’est plutôt bien passé pour moi. Malheureusement, le match a pris une tournure contraire à celle que j’espérais. Ce fut une expérience formidable de jouer sur le court central. De plus, j’ai beaucoup apprécié la réaction du public après l’interruption du match. C’était la première fois que je vivais une telle expérience dans ma carrière. Aujourd’hui (mardi), cependant, les conditions étaient totalement différentes. Elles m’ont été beaucoup plus favorables et je pense que cela s’est vu : j’ai eu plus de facilité à développer mon jeu. La balle rebondissait un peu plus haut et je pouvais attaquer plus facilement, mais j’ai réagi trop tard. Malheureusement, les deux premiers sets ne m’ont pas été favorables. Quand on affronte un joueur comme Sascha, qui a autant confiance en lui et qui, à mon avis, joue le meilleur tennis sur gazon de sa carrière, perdre les deux premiers sets n’est tout simplement pas suffisant si l’on veut remporter le match. »
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 13:34