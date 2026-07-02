Récemment inter­rogé par nos confrères de Tennis365 en marge d’un évène­ment pour la marque Adidas, Jo‐Wilfried Tonsga est revenu sur sa fameuse victoire face à Roger Federer en quarts de finale de Wimbledon 2011 alors qu’il était mené deux sets à rien. Un moment forcé­ment inou­bliable pour le Manceau.

« Battre Federer à Wimbledon à ce moment‐là a été un moment spécial pour moi. Je l’ai battu à plusieurs reprises, mais j’ai toujours le senti­ment que cette victoire sur gazon à Wimbledon était quelque chose de vrai­ment spécial. Ce qu’il a accompli sur ce court est incroyable. C’était le roi du gazon. Pour moi, c’était un rêve de me retrouver un jour à ses côtés sur le Court central de Wimbledon. Non seule­ment d’être là avec lui, mais aussi de le battre, c’était excep­tionnel. Surtout après avoir remonté un retard de deux sets à zéro. Personne n’avait jamais réussi cela contre Roger à Wimbledon. Ce jour‐là, je servais bien et tout ce dont j’avais besoin s’est déroulé comme je le souhai­tais. Au final, le moment de la victoire était incroyable et c’est quelque chose qu’on n’oublie jamais. Si on atten­dait que Roger nous batte à Wimbledon, il le ferait. Je devais donc être agressif, j’ai dû atta­quer et ça a marché. »