Récemment interrogé par nos confrères de Tennis365 en marge d’un évènement pour la marque Adidas, Jo‐Wilfried Tonsga est revenu sur sa fameuse victoire face à Roger Federer en quarts de finale de Wimbledon 2011 alors qu’il était mené deux sets à rien. Un moment forcément inoubliable pour le Manceau.
« Battre Federer à Wimbledon à ce moment‐là a été un moment spécial pour moi. Je l’ai battu à plusieurs reprises, mais j’ai toujours le sentiment que cette victoire sur gazon à Wimbledon était quelque chose de vraiment spécial. Ce qu’il a accompli sur ce court est incroyable. C’était le roi du gazon. Pour moi, c’était un rêve de me retrouver un jour à ses côtés sur le Court central de Wimbledon. Non seulement d’être là avec lui, mais aussi de le battre, c’était exceptionnel. Surtout après avoir remonté un retard de deux sets à zéro. Personne n’avait jamais réussi cela contre Roger à Wimbledon. Ce jour‐là, je servais bien et tout ce dont j’avais besoin s’est déroulé comme je le souhaitais. Au final, le moment de la victoire était incroyable et c’est quelque chose qu’on n’oublie jamais. Si on attendait que Roger nous batte à Wimbledon, il le ferait. Je devais donc être agressif, j’ai dû attaquer et ça a marché. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 16:13