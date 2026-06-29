Opposé ce lundi à Roberto Bautista Agut pour son entrée en lice à Wimbledon, Joao Fonseca a expliqué en confé­rence de presse d’avant tournoi ce qu’il avait appris du fameux Big 3, incarné par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et malgré sa passion pour le Suisse, le Brésilien s’ins­pire énor­mé­ment de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« Je pense que ce qui m’a d’abord inspiré, c’est d’observer comment le talent s’alliait au travail acharné. Je suis fan de Federer, je le regar­dais tout le temps, mais aujourd’hui, je me surprends à parler davan­tage de Nadal. Nadal est un joueur très talen­tueux, mais les gens ne retiennent parfois que son travail acharné, sa façon de se battre, sa capa­cité à tout donner. Oui, mais il faut allier les deux. Ça m’a toujours inspiré. Quand j’étais plus jeune, je n’étais pas le plus assidu. À 13 ou 14 ans, j’ai compris qu’en combi­nant les deux, j’atteindrais mes objec­tifs plus rapi­de­ment. C’est la première chose qui m’a fait tilt. Ils m’ont inspiré… par leur façon de s’exprimer, par leur humi­lité, par le fait qu’ils ont toujours gardé les pieds sur terre. Quand on a remporté 24 tour­nois du Grand Chelem, par exemple, il n’y a plus rien à gagner, et pour­tant on continue à se battre par pur amour pour ce sport. Moi aussi, j’apprécie de prati­quer ce sport par amour et de rencon­trer des gens aussi formi­dables ; ils sont une source d’inspiration. »