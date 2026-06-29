Opposé ce lundi à Roberto Bautista Agut pour son entrée en lice à Wimbledon, Joao Fonseca a expliqué en conférence de presse d’avant tournoi ce qu’il avait appris du fameux Big 3, incarné par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Et malgré sa passion pour le Suisse, le Brésilien s’inspire énormément de l’homme aux 14 Roland‐Garros.
« Je pense que ce qui m’a d’abord inspiré, c’est d’observer comment le talent s’alliait au travail acharné. Je suis fan de Federer, je le regardais tout le temps, mais aujourd’hui, je me surprends à parler davantage de Nadal. Nadal est un joueur très talentueux, mais les gens ne retiennent parfois que son travail acharné, sa façon de se battre, sa capacité à tout donner. Oui, mais il faut allier les deux. Ça m’a toujours inspiré. Quand j’étais plus jeune, je n’étais pas le plus assidu. À 13 ou 14 ans, j’ai compris qu’en combinant les deux, j’atteindrais mes objectifs plus rapidement. C’est la première chose qui m’a fait tilt. Ils m’ont inspiré… par leur façon de s’exprimer, par leur humilité, par le fait qu’ils ont toujours gardé les pieds sur terre. Quand on a remporté 24 tournois du Grand Chelem, par exemple, il n’y a plus rien à gagner, et pourtant on continue à se battre par pur amour pour ce sport. Moi aussi, j’apprécie de pratiquer ce sport par amour et de rencontrer des gens aussi formidables ; ils sont une source d’inspiration. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 15:46