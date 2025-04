Lors de l’en­re­gis­tre­ment du podcast devenu célèbre avec Johnson, Sock et Querrey, John Isner, grand spécia­liste du service, a expliqué que Novak avait une vraie chance de pouvoir remporter son fameux 25ème titre du Grand Chelem.

« J’espère me tromper, mais il semble que Novak Djokovic ait encore deux chances dans sa carrière de gagner un Grand Chelem, et c’est à Wimbledon et à l’US Open. Il vieillit, et même s’il prend soin de son corps, on a l’im­pres­sion qu’en ce qui concerne sa carrière, la vraie ques­tion est son niveau de jeu. S’il peut servir comme à Miami, alors il peut abso­lu­ment gagner Wimbledon. Lors d’un match, il a servi 83% de premières balles, mais s’il peut servir plus de 65% de premières balles à Wimbledon, il peut certai­ne­ment gagner ce tournoi cette année. »