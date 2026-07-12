Désireux de revenir sur la défaite assez lourde de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbleodn, dans le dernier épisode de son podcast, Nothing Major, John Isner a tenu à insister sur l’apparente résignation du Serbe pendant la rencontre. Ce qui est extrêmement rare pour être souligné.
« D’après ce que j’ai vu à la télévision, j’ai remarqué ce regard de résignation après le deuxième set. Je pense que l’un des moments clés du match a été cette prise de service précoce de Sinner dans le deuxième set. Mais au début de ce troisième set, ça peut paraître fou de dire ça, mais Novak avait l’air un peu abattu. Quand il s’est fait breaker dans le troisième set, c’était sur un service‐volée. Novak ne fait pas ça d’habitude. C’était un service‐volée. Il n’a pas vraiment placé son service et a envoyé la balle dans la zone de revers de Sinner ; bien sûr, celui‐ci a renvoyé la balle bas, et Novak a raté sa volée, permettant à Sinner de prendre ce break précoce. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 15:45