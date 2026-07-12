Désireux de revenir sur la défaite assez lourde de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbleodn, dans le dernier épisode de son podcast, Nothing Major, John Isner a tenu à insister sur l’ap­pa­rente rési­gna­tion du Serbe pendant la rencontre. Ce qui est extrê­me­ment rare pour être souligné.

« D’après ce que j’ai vu à la télé­vi­sion, j’ai remarqué ce regard de rési­gna­tion après le deuxième set. Je pense que l’un des moments clés du match a été cette prise de service précoce de Sinner dans le deuxième set. Mais au début de ce troi­sième set, ça peut paraître fou de dire ça, mais Novak avait l’air un peu abattu. Quand il s’est fait breaker dans le troi­sième set, c’était sur un service‐volée. Novak ne fait pas ça d’habitude. C’était un service‐volée. Il n’a pas vrai­ment placé son service et a envoyé la balle dans la zone de revers de Sinner ; bien sûr, celui‐ci a renvoyé la balle bas, et Novak a raté sa volée, permet­tant à Sinner de prendre ce break précoce. »