Dans sa chro­nique écrite pour le Daily Mail, le consul­tant britan­nique John Lloyd a insisté sur l’oc­ca­sion manquée par Andy Murray, éliminé dès le 2e tour de ce Wimbledon 2023 suite à une défaite en cinq sets contre Stefanos Tsitsipas. L’ancien 21e mondial pense que son compa­triote nourrit de gros regrets.

« Il s’at­ten­dait à battre Tsitsipas. Les joueurs disent qu’ils ne regardent pas devant eux lors du tirage au sort, mais je suis sûr qu’Andy a eu un petit aperçu et qu’il savait que c’était une bonne occa­sion. Je pense qu’il croit, et je suis d’ac­cord, que le top 10 actuel est l’un des plus faibles que nous ayons vus depuis des années, Novak Djokovic mis à part évidem­ment. Ce sont de très bons joueurs, mais il y a certai­ne­ment des joueurs dans ce top 10 qu’Andy regarder en pensant qu’il est aussi bon qu’eux, si ce n’est meilleur ».