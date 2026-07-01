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John Lloyd : « La situa­tion de Jannik Sinner est très étrange. J’ai rare­ment vu ça de la part d’un grand champion »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, l’an­cien 21e joueur mondial John Lloyd est revenu sur l’énorme défaillance de Jannik Sinner à Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 au deuxième tour face à Juan Manuel Cerundolo avant de tota­le­ment s’écrouler physiquement. 

Pour le consul­tant britan­nique, une nouvelle surprise peut se produire à Wimbledon étant donné que l’on ne sait toujours pas exac­te­ment ce qui est arrivé au numéro 1 mondial à Paris. 

« La situa­tion de Sinner était très étrange. Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas qu’il n’ait pas pu remporter un seul jeu. C’était très étrange, c’était en fait l’une des choses les plus étranges que j’aie jamais vues, de la part d’un grand cham­pion : que ça se termine aussi vite, alors qu’il était dans une posi­tion où il lui suffi­sait presque de renvoyer la balle par‐dessus le filet pour gagner. Cerundolo savait en gros qu’il était cuit. Que Sinner ne remporte pas un seul jeu pour conclure le match, ça a été une grosse surprise. À Wimbledon, pour moi, les gens doivent se dire : Bon, on ne sait pas trop à quoi s’en tenir avec Jannik après Roland‐Garros.’ Et si quelque chose devait lui arriver, le reste du tableau doit se dire qu’il y a un nouveau coup à jouer… Et sans Alcaraz. Je sais que Djokovic tient toujours le coup, mais c’est un tableau prati­que­ment grand ouvert, si l’on exclut Sinner, qui n’est peut‐être pas à 100 %. On ne sait pas. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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