Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, l’an­cien 21e joueur mondial John Lloyd est revenu sur l’énorme défaillance de Jannik Sinner à Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 au deuxième tour face à Juan Manuel Cerundolo avant de tota­le­ment s’écrouler physiquement.

Pour le consul­tant britan­nique, une nouvelle surprise peut se produire à Wimbledon étant donné que l’on ne sait toujours pas exac­te­ment ce qui est arrivé au numéro 1 mondial à Paris.

« La situa­tion de Sinner était très étrange. Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas qu’il n’ait pas pu remporter un seul jeu. C’était très étrange, c’était en fait l’une des choses les plus étranges que j’aie jamais vues, de la part d’un grand cham­pion : que ça se termine aussi vite, alors qu’il était dans une posi­tion où il lui suffi­sait presque de renvoyer la balle par‐dessus le filet pour gagner. Cerundolo savait en gros qu’il était cuit. Que Sinner ne remporte pas un seul jeu pour conclure le match, ça a été une grosse surprise. À Wimbledon, pour moi, les gens doivent se dire : Bon, on ne sait pas trop à quoi s’en tenir avec Jannik après Roland‐Garros.’ Et si quelque chose devait lui arriver, le reste du tableau doit se dire qu’il y a un nouveau coup à jouer… Et sans Alcaraz. Je sais que Djokovic tient toujours le coup, mais c’est un tableau prati­que­ment grand ouvert, si l’on exclut Sinner, qui n’est peut‐être pas à 100 %. On ne sait pas. »