Dans une inter­view donnée au Guardian, John McEnroe a pu donner son avis sur l’état de forme d’Andy Murray et pour­quoi il a la convic­tion qu’il est capable de réaliser un grand parcours lors que la quin­zaine londonienne.

Pour l’Américain, la connais­sance de Murray et son talent sur gazon peuvent être exploités au maximum et lui permettre de jouer à son meilleur niveau. De plus, il semble épargné par les pépins physiques, capable à 36 ans d’être compé­titif, à l’image de Novak Djokovic, avec qui il partage le même âge.

« Je suis sûr qu’Andy Murray a été inspiré par Novak parce qu’ils ont le même âge (36 ans) et qu’il a l’air d’avoir 25 ans. Ils font des choses folles main­te­nant avec les méde­cins – je ne savais même pas comment il arri­vait à jouer au départ (après son opéra­tion de la hanche ndlr). Je suis donc étonné qu’il ait pu revenir et le chemin a été long et diffi­cile. J’espère qu’il fera quelque chose. Je le place dans la douzaine de joueurs qui comprennent ce qu’il faut faire pour être compé­titif et réussir sur le gazon. Rien que pour cela, s’il fait quelques breaks ici et là et qu’il se lance, qui sait ce qui peut arriver ? Gagner, ce n’est pas une mince affaire, mais on ne sait jamais. »