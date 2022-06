Consultant sur la mythique BBC, John McEnroe accu­mule les « punchlines » en ce moment.

Hier, inter­rogé sur les diffé­rences entre Nadal et Djokovic, le gaucher améri­cain a livré son analyse.

« Rafa et Roger ont des approches tota­le­ment oppo­sées sur l’idée du GOAT. Djokovic parle ouver­te­ment de vouloir en avoir de plus en plus et Nadal agit comme si rien ne comp­tait à part faire un effort à chaque point sur chaque match. Cela semble avoir plutôt bien fonc­tionné pour les deux, si l’on se fie à l’his­toire et au nombre de tour­nois du Grand Chelem qu’ils ont remportés. Parfois, je suppose que ça peut être fati­guant pour les adver­saires d’en­tendre Rafa dire : « Je n’ai pas senti mon pied, je ne l’ai même pas senti »