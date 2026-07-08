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John McEnroe, pas convaincu par Jannik Sinner : « S’il veut remporter ce tournoi, il ne fait aucun doute qu’il va devoir faire cela »

Par
Thomas S
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Consultant pour le BBC durant la quin­zaine de Wimbledon, John McEnroe a donné un avis sans conces­sion sur la victoire de Jannik Sinner contre Jan Lennard Struff en quarts de finale de Wimbledon, et plus globa­le­ment sur la perfor­mance globale du tenant du titre depuis le début du tournoi.

Et force est de constater que l’an­cien numéro 1 mondial n’est pas plus convaincu que cela. Selon lui, l’Italien va vrai­ment devoir se faire violence pour décro­cher un deuxième titre consé­cutif sur le Grand Chelem londonien. 

« Il peut certai­ne­ment passer à la vitesse supé­rieure. Cela ne fait aucun doute, et il va devoir le faire s’il veut remporter ce tournoi. On peut lui attri­buer un B+ dans les moments déci­sifs aujourd’hui (mardi). Il s’en sort bien ; il a su être à la hauteur dans les moments déci­sifs, mais il sait qu’il lui reste du travail à faire. »

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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