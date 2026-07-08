Consultant pour le BBC durant la quinzaine de Wimbledon, John McEnroe a donné un avis sans concession sur la victoire de Jannik Sinner contre Jan Lennard Struff en quarts de finale de Wimbledon, et plus globalement sur la performance globale du tenant du titre depuis le début du tournoi.
Et force est de constater que l’ancien numéro 1 mondial n’est pas plus convaincu que cela. Selon lui, l’Italien va vraiment devoir se faire violence pour décrocher un deuxième titre consécutif sur le Grand Chelem londonien.
« Il peut certainement passer à la vitesse supérieure. Cela ne fait aucun doute, et il va devoir le faire s’il veut remporter ce tournoi. On peut lui attribuer un B+ dans les moments décisifs aujourd’hui (mardi). Il s’en sort bien ; il a su être à la hauteur dans les moments décisifs, mais il sait qu’il lui reste du travail à faire. »
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 12:12