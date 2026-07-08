Consultant pour le BBC durant la quin­zaine de Wimbledon, John McEnroe a donné un avis sans conces­sion sur la victoire de Jannik Sinner contre Jan Lennard Struff en quarts de finale de Wimbledon, et plus globa­le­ment sur la perfor­mance globale du tenant du titre depuis le début du tournoi.

Et force est de constater que l’an­cien numéro 1 mondial n’est pas plus convaincu que cela. Selon lui, l’Italien va vrai­ment devoir se faire violence pour décro­cher un deuxième titre consé­cutif sur le Grand Chelem londonien.

« Il peut certai­ne­ment passer à la vitesse supé­rieure. Cela ne fait aucun doute, et il va devoir le faire s’il veut remporter ce tournoi. On peut lui attri­buer un B+ dans les moments déci­sifs aujourd’hui (mardi). Il s’en sort bien ; il a su être à la hauteur dans les moments déci­sifs, mais il sait qu’il lui reste du travail à faire. »