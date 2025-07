Consultant pour la BBC durant Wimbledon, John McEnroe a raconté une discus­sion récente avec Carlos Alcaraz, un joueur qu’il apprécie tout particulièrement.

« Je vais vous raconter quelque chose qui s’est passé à Roland‐Garros. Je vais à la salle de sport des joueurs parce que la deuxième semaine, nous, les vieux, on peut jouer quelques matchs. Je suis en train de m’échauffer sur un vélo, Alcaraz est à côté de moi et il me dit : ‘Oh mon Dieu, tu es en pleine forme’. Et je lui ai demandé : ‘Quel âge a ton père ?’ Et il m’a répondu : ’54 ans’. Et j’ai dit : ‘Eh bien, j’ai 66 ans.’ Et il m’a répondu : ‘Oh mon Dieu, tu as l’air d’avoir 40 ans.’ Était‐il obligé de dire ça ? Non. Est‐ce que ça m’a fait plaisir ? Pour être honnête, ça m’a vrai­ment fait plaisir. Il a le don de savoir quoi dire. Même après le match, lors de l’in­ter­view, on voyait bien qu’il disait les bonnes choses sans même avoir à y réfléchir. »