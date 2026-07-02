Accueil Wimbledon

John McEnroe sur Jannik Sinner : « Les joueurs détestent le dire, mais je pense connaître la raison de sa défaillance à Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
-
5186

Aux commen­taires sur la BBC lors de la victoire de Jannik Sinner contre Nuno Borges au deuxième tour de Wimbledon (7–6[4], 7–6[2], 6–4), John McEnroe a partagé sa théorie sur la grosse défaillance du numéro 1 mondial à Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de tota­le­ment s’écrouler physiquement. 

« Croyez‐moi, ils ont effectué de nombreux tests pendant les deux semaines qui ont suivi. Et je parie qu’ils essaient encore de comprendre ce qui s’est passé Je pense que cela tient en grande partie, même si on déteste le dire (les joueurs, ndlr), au mental, au stress. Et puis il y a la peau claire, la diffi­culté à supporter la chaleur, beau­coup de joueurs en souffrent », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par Tennis365.

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 13:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥