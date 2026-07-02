Aux commen­taires sur la BBC lors de la victoire de Jannik Sinner contre Nuno Borges au deuxième tour de Wimbledon (7–6[4], 7–6[2], 6–4), John McEnroe a partagé sa théorie sur la grosse défaillance du numéro 1 mondial à Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de tota­le­ment s’écrouler physiquement.

« Croyez‐moi, ils ont effectué de nombreux tests pendant les deux semaines qui ont suivi. Et je parie qu’ils essaient encore de comprendre ce qui s’est passé Je pense que cela tient en grande partie, même si on déteste le dire (les joueurs, ndlr), au mental, au stress. Et puis il y a la peau claire, la diffi­culté à supporter la chaleur, beau­coup de joueurs en souffrent », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par Tennis365.