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John McEnroe sur Novak Djokovic : « Je l’ai vu faire ça 500 fois et on continue de se dire la même chose »

Par
Thomas S
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À 39 ans, Novak Djokovic ne semble pas concerné par la lassi­tude. Toujours aussi motivé, concentré et acharné alors qu’il a tout gagné, parfois en double ou en triple, le Serbe continue d’im­pres­sionner les fans et les observateurs.

C’est notam­ment le cas de John McEnroe, qui a tenu à lui rendre un vibrant hommage alors qu’il commen­tait son match du premier tour à Wimbledon face au Chinois Wu ce lundi soir. 

« Le temps est invin­cible. Il s’est battu avec achar­ne­ment et avec beau­coup de succès pendant très, très long­temps. Bien plus long­temps que ce que vous pensiez être sa date d’expiration, ça c’est sûr. On ne peut qu’admirer ce que fait Djokovic — ce type est incroyable. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, on ne peut que le respecter, cela ne fait aucun doute. Ce joueur apporte de la fougue, de l’intensité, une envie incroyable. Il apporte de l’amour à ce sport. Je l’ai vu des centaines — voire cinq cents fois — et on continue de se dire : ‘Waouh, ce joueur en veut toujours autant’. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 21:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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