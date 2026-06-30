À 39 ans, Novak Djokovic ne semble pas concerné par la lassi­tude. Toujours aussi motivé, concentré et acharné alors qu’il a tout gagné, parfois en double ou en triple, le Serbe continue d’im­pres­sionner les fans et les observateurs.

C’est notam­ment le cas de John McEnroe, qui a tenu à lui rendre un vibrant hommage alors qu’il commen­tait son match du premier tour à Wimbledon face au Chinois Wu ce lundi soir.

« Le temps est invin­cible. Il s’est battu avec achar­ne­ment et avec beau­coup de succès pendant très, très long­temps. Bien plus long­temps que ce que vous pensiez être sa date d’expiration, ça c’est sûr. On ne peut qu’admirer ce que fait Djokovic — ce type est incroyable. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, on ne peut que le respecter, cela ne fait aucun doute. Ce joueur apporte de la fougue, de l’intensité, une envie incroyable. Il apporte de l’amour à ce sport. Je l’ai vu des centaines — voire cinq cents fois — et on continue de se dire : ‘Waouh, ce joueur en veut toujours autant’. »