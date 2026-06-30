À 39 ans, Novak Djokovic ne semble pas concerné par la lassitude. Toujours aussi motivé, concentré et acharné alors qu’il a tout gagné, parfois en double ou en triple, le Serbe continue d’impressionner les fans et les observateurs.
C’est notamment le cas de John McEnroe, qui a tenu à lui rendre un vibrant hommage alors qu’il commentait son match du premier tour à Wimbledon face au Chinois Wu ce lundi soir.
« Le temps est invincible. Il s’est battu avec acharnement et avec beaucoup de succès pendant très, très longtemps. Bien plus longtemps que ce que vous pensiez être sa date d’expiration, ça c’est sûr. On ne peut qu’admirer ce que fait Djokovic — ce type est incroyable. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, on ne peut que le respecter, cela ne fait aucun doute. Ce joueur apporte de la fougue, de l’intensité, une envie incroyable. Il apporte de l’amour à ce sport. Je l’ai vu des centaines — voire cinq cents fois — et on continue de se dire : ‘Waouh, ce joueur en veut toujours autant’. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 21:11