Le duel entre Alcaraz et Djokovic promet même si la balance penche plus vers l’Espagnol que le Serbe. Pourtant le coach de Carlitos s’at­tend vrai­ment à une vraie bagarre.

« Ce sera une bataille comme l’année dernière. J’ai dit à Carlos que ce serait encore cinq heures, donc le niveau mental doit être très élevé, ainsi que la prépa­ra­tion. Djokovic est parvenu à rejouer à un bon niveau et surtout, le plus impor­tant pour lui, il a réussi à être à un assez bon niveau physi­que­ment très rapi­de­ment dans le tournoi. Il est monté en puis­sance. On le voit glisser aisé­ment sans geste qui traduisent qu’il n’est pas à cent pour cent »