Le coach de Carlos Alcaraz sait qu’il faut changer d’ap­proche après la décon­venue de Roland‐Garros.

« Nous allons essayer de nous préparer un peu mieux qu’à Paris. Il a égale­ment appris comment il doit être la veille et les heures précé­dant un match aussi impor­tant. Maintenant, de Paris à ici, nous devons apprendre à jouer relâ­chés, calmes, à aller au match en oubliant où nous sommes. Nous savons que ce ne sera pas facile parce que c’est sa première finale et que Novak a beau­coup plus d’ex­pé­rience ici, mais nous allons voir s’il peut jouer avec bonheur et si cela conduit à un score favo­rable et élimine la nervo­sité qui va apparaître »