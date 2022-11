La mère d’Andy Murray et ancienne capi­taine de l’équipe britan­nique de Fed Cup, Judy, a fait une décla­ra­tion qui risque forte­ment de diviser au Royaume‐Uni. Dans des propos accordés au Daily Mail, elle a remis en cause le code vesti­men­taire de Wimbledon, qui exige que tous les joueurs portent des tenues entiè­re­ment blanches, pour une raison bien précise.

« Nous avons besoin que beau­coup de joueuses de tennis s’im­pliquent pour changer cela, car le trau­ma­tisme qu’un épisode inat­tendu de mens­trua­tion survienne au milieu de la compé­ti­tion peut arriver à n’im­porte quelle femme… Honnêtement, je ne peux pas imaginer une situa­tion plus trau­ma­ti­sante que celle‐là pour une joueuse de tennis. Actuellement, tous les matchs sont télé­visés et si cela devait arriver, on le verrait partout. Je pense que nous devons y réflé­chir et que nous devons égale­ment impli­quer les hommes dans cette bataille. Chaque femme qui joue au tennis a peur que son cycle mens­truel n’éclate au milieu d’un match. »