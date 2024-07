Julien Varlet n’a pas l’ha­bi­tude de mâcher ses mots lors­qu’il s’agit de dire tout haut ce que beau­coup de personnes pensent tout bas.

Il s’est exprimé ce matin au sujet de l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon et de la qualité des courts lors de cette édition 2024, dans l’émis­sion jour­na­lière Sans Filet sur Winamax.

😡 « Je suis très déçu par la qualité du gazon de Wimbledon. Ils ont ouvert les entraî­ne­ments sur les courts annexes et c’est une énorme erreur. Dans 2 jours, les courts sont morts et ça pose aussi un problème d’équité. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/KOIFkuJUrQ — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 2, 2024

« Je suis très, très, très déçu par la qualité du gazon de Wimbledon. Ils ont ouvert les entraî­ne­ments sur les courts annexes et c’est une énorme erreur. Dans 2 jours, les courts sont morts et ça pose aussi un problème d’équité. C’est une catas­trophe dans deux jours les courts sont complè­te­ment morts. Ça va être Verdun. Je pense qu’ils ont fait une énorme erreur d’ou­vrir les courts annexes aux entraî­ne­ment parce que la la qualité du gazon est déplo­rable. Alors soit ils ont ouvert trop tôt, soit la qualité du gazon est peut être moins bonne. Déjà il y avait les toits mais si en plus, sur une surface vivante comme le gazon, tu rajoutes le mec, donc Shelton qui n’a pas fini son match, alors que Sinner a pu finir, qui joue en plus sur un court pourri. Elle est ou l’équité ? », a déclaré l’an­cien joueur Français.