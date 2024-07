Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, durant laquelle il analy­sait la victoire de Daniil Medvedev contre Jannik Sinner en quarts de finale de Wimbledon, le consul­tant Julien Varlet (ex‐135e mondial) a évoqué avec humour le style atypique du numéro 5 mondial.

« On a beau dire ce qu’on veut mais Medvedev, c’est fabu­leux. Ce n’est pas du tout péjo­ratif, car je sais qu’on critique toujours sa tech­nique, mais il me fait penser au pote avec qui tu joues le dimanche matin en match par équipe, qui s’est mis une caisse la veille et qui arrive cinq minutes avant de jouer, et qui met des doudounes (des raclées, ndlr) à tout le monde parce qu’il a un truc en plus. Ça arrive dans chaque club au mois de mai. »