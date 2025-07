Privé de Wimbledon en 2022 à cause de sa natio­na­lité, blessé en 2023 et battu dès le deuxième tour en 2024, Karen khachanov avait à coeur de bien figurer sur cette édition 2025.

Bénéficiant d’un tableau favo­rable suite à l’éli­mi­na­tion précoce de Zverev, le Russe a fait respecter son rang et son statut en attei­gnant, après 2021, pour la deuxième fois de sa carrière les quarts de finale sur le gazon londo­nien suite à sa victoire tran­quille face au qualifié polo­nais, Kamil Majchrzak (6−4, 6–2, 6–3).

Interrogé sur le court à l’issue de sa quali­fi­ca­tion, l’ac­tuel 20e joueur mondial a reconnu qu’il avait une rela­tion parti­cu­lière avec cette surface.

« Pour être honnête, j’ai joué un très bon tennis aujourd’hui. Avant la saison dernière (éliminé dès le 2e tour), j’ai manqué la saison sur gazon à cause d’une bles­sure, donc je n’ai pas joué sur cette surface pendant deux ans. Et puis je me suis dit : ‘Oh, je n’aime pas le gazon. Je ne veux pas revenir ici’. Mais cette année, c’est diffé­rent. J’ai recom­mencé à aimer jouer sur gazon, vrai­ment. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Je suis incroya­ble­ment heureux d’être à nouveau dans le top 8, en quarts de finale de Wimbledon. Je veux vrai­ment fran­chir une nouvelle étape. »