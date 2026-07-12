Si elle a sauvé cinq balles de match dans la deuxième manche, Karolina Muchova s’est fina­le­ment incliné en trois sets en finale de Wimbledon contre sa compa­triote tchèque Linda Noskova (6−2, 5–7, 6–3).

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, la 9e joueuse mondiale s’est montrée critique envers elle‐même.

« C’était un de mes pires matches dans ce tournoi. J’ai mieux joué dans les autres matches. Et, oui, j’ai raté mon entame. Mais le mérite revient aussi à Linda qui m’a tout rendu diffi­cile. Je me répète, mais dans le deuxième, j’avais le »momentum ». Je sentais que je pouvais le faire. Même si je ne me sentais pas si bien sur le court, je pouvais faire passer la balle au‐dessus du filet. Mais je n’y suis pas arrivée. »