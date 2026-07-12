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Karolina Muchova, après sa défaite en finale contre Linda Noskova : « Même si je ne me sentais pas si bien sur le court, je pouvais faire passer la balle au‐dessus du filet »

Par
Baptiste Mulatier
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Si elle a sauvé cinq balles de match dans la deuxième manche, Karolina Muchova s’est fina­le­ment incliné en trois sets en finale de Wimbledon contre sa compa­triote tchèque Linda Noskova (6−2, 5–7, 6–3).

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, la 9e joueuse mondiale s’est montrée critique envers elle‐même. 

« C’était un de mes pires matches dans ce tournoi. J’ai mieux joué dans les autres matches. Et, oui, j’ai raté mon entame. Mais le mérite revient aussi à Linda qui m’a tout rendu diffi­cile. Je me répète, mais dans le deuxième, j’avais le  »momentum ». Je sentais que je pouvais le faire. Même si je ne me sentais pas si bien sur le court, je pouvais faire passer la balle au‐dessus du filet. Mais je n’y suis pas arrivée. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 13:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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