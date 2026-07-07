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Karolina Muchova, après sa victoire contre Naomi Osaka : « Je ne sais pas si vous le savez, mais j’ai joué trois fois sur ce court et j’avais un bilan de trois défaites en trois matchs, donc je n’étais pas vrai­ment en bons termes avec ce court »

Par
Thomas S
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Après quatre défaites d’af­filée au premier tour de Wimbledon, Karolina Muchova avait à coeur de briller sur ce gazon londo­nien qui convient pour­tant telle­ment bien à son jeu. 

Et la joueuse tchèque n’a pas fait les choses à moitié puis­qu’elle s’est quali­fiée ce mardi pour la première fois de sa carrière en demi‐finales, après une victoire sur une Naomi Osaka en grande forme : 7–6, 6–4, en 1h40. 

Une victoire ô combien impor­tante pour la 9e joueuse mondiale, qui s’est exprimée sur le Court numéro 1 après la rencontre. 

« C’est incroyable. Je suis super contente de cette victoire d’aujourd’hui, de cette ambiance. Je ne sais pas si vous le savez, mais j’ai joué trois fois sur ce court et j’avais un bilan de 0–3, donc je n’étais pas vrai­ment en bons termes avec ce court. Mais je suis super contente qu’on ait enfin réussi aujourd’hui et d’avoir remporté cette victoire devant vous tous. Merci de nous avoir soutenus. C’était incroyable. »

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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