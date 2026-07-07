Après quatre défaites d’af­filée au premier tour de Wimbledon, Karolina Muchova avait à coeur de briller sur ce gazon londo­nien qui convient pour­tant telle­ment bien à son jeu.

Et la joueuse tchèque n’a pas fait les choses à moitié puis­qu’elle s’est quali­fiée ce mardi pour la première fois de sa carrière en demi‐finales, après une victoire sur une Naomi Osaka en grande forme : 7–6, 6–4, en 1h40.

Une victoire ô combien impor­tante pour la 9e joueuse mondiale, qui s’est exprimée sur le Court numéro 1 après la rencontre.

« C’est incroyable. Je suis super contente de cette victoire d’aujourd’hui, de cette ambiance. Je ne sais pas si vous le savez, mais j’ai joué trois fois sur ce court et j’avais un bilan de 0–3, donc je n’étais pas vrai­ment en bons termes avec ce court. Mais je suis super contente qu’on ait enfin réussi aujourd’hui et d’avoir remporté cette victoire devant vous tous. Merci de nous avoir soutenus. C’était incroyable. »