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Karolina Muchova, la Roger Federer du tennis féminin, fait de la magie en revers

Par
Thomas S
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Considérée comme l’une des joueuses les plus agréables à voir jouer du tennis féminin, Karolina Muchova n’a pas trahi sa réputation.

Qualifiée pour les quarts de finale de Wimbledon après une belle victoire contre sa compa­triote, Barbora Krejcikova, la joueuse tchèque a réalisé un coup de toute beauté sur un passing de revers croisé en bout de course. 

Un coup qui n’est pas sans rappeler un certain Roger Federer…

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 21:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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