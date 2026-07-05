Considérée comme l’une des joueuses les plus agréables à voir jouer du tennis féminin, Karolina Muchova n’a pas trahi sa réputation.

Qualifiée pour les quarts de finale de Wimbledon après une belle victoire contre sa compa­triote, Barbora Krejcikova, la joueuse tchèque a réalisé un coup de toute beauté sur un passing de revers croisé en bout de course.

Karolina Muchova hits an incre­dible one‐handed back­hand passing shot. pic.twitter.com/sWJVbe8ZyG — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

Un coup qui n’est pas sans rappeler un certain Roger Federer…