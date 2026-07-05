Considérée comme l’une des joueuses les plus agréables à voir jouer du tennis féminin, Karolina Muchova n’a pas trahi sa réputation.
Qualifiée pour les quarts de finale de Wimbledon après une belle victoire contre sa compatriote, Barbora Krejcikova, la joueuse tchèque a réalisé un coup de toute beauté sur un passing de revers croisé en bout de course.
Karolina Muchova hits an incredible one‐handed backhand passing shot. pic.twitter.com/sWJVbe8ZyG— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
Un coup qui n’est pas sans rappeler un certain Roger Federer…
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 21:23