Le suspense était bel et bien au rendez‐vous lors de cette première demi‐finale fémi­nine de Wimbledon entre Karolina Muchova et Coco Gauff.

Après deux premiers sets à sens unique, d’un côté comme de l’autre, tout s’est joué dans un super‐tie break irres­pi­rable où c’est la joueuse tchèque qui a fini par l’emporter sur le fil : 6–2, 1–6, 7–6(10).

Qualifiée pour la deuxième finale en Grand Chelem de sa carrière après Roland‐Garros 2023, celle qui a long­temps été embêtée par les pépins physique, avait encore du mal à y croire lors de l’in­ter­view d’après match.

« Merci. Tout d’abord, ça fait vrai­ment plaisir d’être en finale. Ça a été un match très disputé. On a vécu des moments de haut en bas. En l’espace de 10 secondes, on passe d’une balle de match à une balle de match contre. Pas le temps de réflé­chir. Mais c’était très stres­sant. Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je raconte. Je tremble un peu et j’essaie de réaliser tout ça. L’ambiance est indes­crip­tible. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. »