Le suspense était bel et bien au rendez‐vous lors de cette première demi‐finale féminine de Wimbledon entre Karolina Muchova et Coco Gauff.
Après deux premiers sets à sens unique, d’un côté comme de l’autre, tout s’est joué dans un super‐tie break irrespirable où c’est la joueuse tchèque qui a fini par l’emporter sur le fil : 6–2, 1–6, 7–6(10).
Qualifiée pour la deuxième finale en Grand Chelem de sa carrière après Roland‐Garros 2023, celle qui a longtemps été embêtée par les pépins physique, avait encore du mal à y croire lors de l’interview d’après match.
« Merci. Tout d’abord, ça fait vraiment plaisir d’être en finale. Ça a été un match très disputé. On a vécu des moments de haut en bas. En l’espace de 10 secondes, on passe d’une balle de match à une balle de match contre. Pas le temps de réfléchir. Mais c’était très stressant. Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je raconte. Je tremble un peu et j’essaie de réaliser tout ça. L’ambiance est indescriptible. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 17:40