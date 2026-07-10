Quelques minutes après sa quali­fi­ca­tion en finale de Wimbledon, sa deuxième finale en Grand Chelem après Roland‐Garros 2024 (défaite face à Iga Swiatek), Karolina Muchova a tenu à rassurer tout le monde en confé­rence de presse d’après match.

Alors que certains obser­va­teurs s’in­quié­taient pour son état physique lors de sa fin de match contre Coco Gauff en demi‐finales, la joueuse tchèque a expliqué qu’elle souf­frait en réalité d’un simple point de côté. Extraits rapportés par nos confrères de L’Équipe.

Comment vous sentez‐vous physi­que­ment après ce problème aux abdos que vous sembliez avoir ?

À la fin, j’avais un point de côté. Je n’avais rien aux abdos. C’est juste que je n’ar­ri­vais plus à reprendre mon souffle. J’essayais simple­ment de masser un peu pour que ça passe, dans ce combat pur et dur.

Il y a moins d’un an, vous reve­niez d’une bles­sure au poignet, en jouant prin­ci­pa­le­ment des revers slicés…

L’année dernière, le débat se posait en ces termes : soit la douleur s’en allait et je pouvais rejouer, soit je me faisais opérer. Il n’a jamais été ques­tion de jouer diffé­rem­ment si la douleur persis­tait. Essayer de trouver une solu­tion en jouant des revers à une main ne fonc­tion­nait pas vrai­ment très bien pour moi. Heureusement, la douleur a fini par dispa­raître après Wimbledon l’année dernière (sourire).