Quelques minutes après sa qualification en finale de Wimbledon, sa deuxième finale en Grand Chelem après Roland‐Garros 2024 (défaite face à Iga Swiatek), Karolina Muchova a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse d’après match.
Alors que certains observateurs s’inquiétaient pour son état physique lors de sa fin de match contre Coco Gauff en demi‐finales, la joueuse tchèque a expliqué qu’elle souffrait en réalité d’un simple point de côté. Extraits rapportés par nos confrères de L’Équipe.
Comment vous sentez‐vous physiquement après ce problème aux abdos que vous sembliez avoir ?
À la fin, j’avais un point de côté. Je n’avais rien aux abdos. C’est juste que je n’arrivais plus à reprendre mon souffle. J’essayais simplement de masser un peu pour que ça passe, dans ce combat pur et dur.
Il y a moins d’un an, vous reveniez d’une blessure au poignet, en jouant principalement des revers slicés…
L’année dernière, le débat se posait en ces termes : soit la douleur s’en allait et je pouvais rejouer, soit je me faisais opérer. Il n’a jamais été question de jouer différemment si la douleur persistait. Essayer de trouver une solution en jouant des revers à une main ne fonctionnait pas vraiment très bien pour moi. Heureusement, la douleur a fini par disparaître après Wimbledon l’année dernière (sourire).
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 15:57