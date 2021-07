Qualifiée pour les quarts de finale après une saison catas­trophe, Karolina Pliskova retrouve le sourire et la confiance mais elle a avoué que cette période a été très très dure et notam­ment quand elle lisait ce que l’on pouvait dire d’elle : « Je me sens très bien sur le terrain, je joue libérée, sans penser aux consé­quences qu’un résultat négatif peut avoir. J’ai pu inté­rio­riser les mauvais résul­tats de l’année et en sortir renforcée car j’ai toujours eu confiance en mon le tennis. Cela n’a pas été facile de lire et accepter les critiques de beau­coup de gens, les lynchages sur les réseaux sociaux. Mais c’était visi­ble­ment le prix à payer »