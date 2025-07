Battu et dominé outra­geu­se­ment par son compa­triote, Miomir a été dithy­ram­bique au sujet du niveau proposé par Nole.

« C’est clair que des matchs comme celui‐ci me motivent à conti­nuer à progresser, mais je suis convaincu que seuls trois joueurs peuvent égaler ce niveau de perfor­mance actuel­le­ment : Sinner, Alcaraz et Novak. C’est incroyable à quel point il est bien préparé physi­que­ment ; il a un service très constant et varié, en effet, en direc­tion et en vitesse, sans parler de son mental. J’avais l’im­pres­sion d’être revenu en 2011 ou 2015. S’il joue comme ça, il gagnera 20 autres Grands Chelems. On se demande quoi faire sur le court. »