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Kecmanovic, avant d’af­fronter Sinner : « Toute la semaine, Jannik était à l’écart, il ne parlait à personne »

Par
Laurent Trupiano
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En 2019, le joueur serbe était présent au Next Gen Finals à Milan en compa­gnie de l’Italien Jannik Sinner. A l’époque, certains spécia­listes voyaient en Miomir le joueur du futur. Sept ans se sont écoulés et on ne peut pas dire que le Serbe ait confirmé ce type d’es­poir. 50ème mondial, son bilan annuel est faible : 11 victoires pour 16 défaites.

Interrogé par l’ATP sur cette semaine spéciale alors que Miomir va affronter l’Italien sur le center court, le Serbe a été très clair sur la situa­tion de l’époque.

« Je me souviens parfai­te­ment de cette semaine. Nous nous sommes bien amusés en tant que groupe et je me souviens aussi de Jannik. Nous ne parlions pas beau­coup car il restait toujours un peu à l’écart. Il était assez timide, proba­ble­ment l’un des plus jeunes, et il était toujours très calme. Mais dès le premier moment, il impres­sion­nait par sa façon de jouer »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 10:56

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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