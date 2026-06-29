En 2019, le joueur serbe était présent au Next Gen Finals à Milan en compagnie de l’Italien Jannik Sinner. A l’époque, certains spécialistes voyaient en Miomir le joueur du futur. Sept ans se sont écoulés et on ne peut pas dire que le Serbe ait confirmé ce type d’espoir. 50ème mondial, son bilan annuel est faible : 11 victoires pour 16 défaites.
Interrogé par l’ATP sur cette semaine spéciale alors que Miomir va affronter l’Italien sur le center court, le Serbe a été très clair sur la situation de l’époque.
« Je me souviens parfaitement de cette semaine. Nous nous sommes bien amusés en tant que groupe et je me souviens aussi de Jannik. Nous ne parlions pas beaucoup car il restait toujours un peu à l’écart. Il était assez timide, probablement l’un des plus jeunes, et il était toujours très calme. Mais dès le premier moment, il impressionnait par sa façon de jouer »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 10:56