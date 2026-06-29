En 2019, le joueur serbe était présent au Next Gen Finals à Milan en compa­gnie de l’Italien Jannik Sinner. A l’époque, certains spécia­listes voyaient en Miomir le joueur du futur. Sept ans se sont écoulés et on ne peut pas dire que le Serbe ait confirmé ce type d’es­poir. 50ème mondial, son bilan annuel est faible : 11 victoires pour 16 défaites.

Interrogé par l’ATP sur cette semaine spéciale alors que Miomir va affronter l’Italien sur le center court, le Serbe a été très clair sur la situa­tion de l’époque.

« Je me souviens parfai­te­ment de cette semaine. Nous nous sommes bien amusés en tant que groupe et je me souviens aussi de Jannik. Nous ne parlions pas beau­coup car il restait toujours un peu à l’écart. Il était assez timide, proba­ble­ment l’un des plus jeunes, et il était toujours très calme. Mais dès le premier moment, il impres­sion­nait par sa façon de jouer »