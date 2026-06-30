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Kecmanovic, battu en cinq sets par Sinner : « Il paraît plus humain seule­ment si l’on s’at­tend à jouer par par 40°C pendant quatre heures »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a fina­le­ment cédé en cinq sets face à Jannik Sinner au premier tour de Wimbledon (4−6, 6–3, 6–7 [6], 6–2, 6–3), Miomir Kecmanovic peut quitter Londres la tête haute. Opposé au tenant du titre et numéro 1 mondial sur le Centre Court, le Serbe a livré une pres­ta­tion de très haut niveau et a long­temps fait douter l’Italien.

Dans des des propos relayés par Ubitennis, le 50e joueur mondial a reconnu que Sinner pouvait parfois sembler plus vulné­rable, mais dans des condi­tions extrê­me­ment rares. 

Question : « Après ce qui est arrivé à Jannik à Paris, a‑t‐on l’impression qu’il est un peu plus humain et battable certains jours ? »

Miomir Kecmanovic : « Je dirais que oui… si l’on s’attend à jouer par 40 °C pendant quatre heures, alors oui. Mais pour en arriver là, il faut enchaîner énor­mé­ment de points bien joués et réaliser une perfor­mance de haut niveau. Nous savons tous que Jannik est un joueur extra­or­di­naire. Comme je le disais, je suis simple­ment heureux d’avoir cru avant tout en moi‐même, d’avoir pu jouer à ce niveau, et d’avoir réussi à rester dans le match aussi long­temps, en le mettant en diffi­culté et en lui offrant un match exigeant ».

Publié le mardi 30 juin 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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