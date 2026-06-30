S’il a finalement cédé en cinq sets face à Jannik Sinner au premier tour de Wimbledon (4−6, 6–3, 6–7 [6], 6–2, 6–3), Miomir Kecmanovic peut quitter Londres la tête haute. Opposé au tenant du titre et numéro 1 mondial sur le Centre Court, le Serbe a livré une prestation de très haut niveau et a longtemps fait douter l’Italien.
Dans des des propos relayés par Ubitennis, le 50e joueur mondial a reconnu que Sinner pouvait parfois sembler plus vulnérable, mais dans des conditions extrêmement rares.
Question : « Après ce qui est arrivé à Jannik à Paris, a‑t‐on l’impression qu’il est un peu plus humain et battable certains jours ? »
Miomir Kecmanovic : « Je dirais que oui… si l’on s’attend à jouer par 40 °C pendant quatre heures, alors oui. Mais pour en arriver là, il faut enchaîner énormément de points bien joués et réaliser une performance de haut niveau. Nous savons tous que Jannik est un joueur extraordinaire. Comme je le disais, je suis simplement heureux d’avoir cru avant tout en moi‐même, d’avoir pu jouer à ce niveau, et d’avoir réussi à rester dans le match aussi longtemps, en le mettant en difficulté et en lui offrant un match exigeant ».
Publié le mardi 30 juin 2026 à 18:40