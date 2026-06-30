S’il a fina­le­ment cédé en cinq sets face à Jannik Sinner au premier tour de Wimbledon (4−6, 6–3, 6–7 [6], 6–2, 6–3), Miomir Kecmanovic peut quitter Londres la tête haute. Opposé au tenant du titre et numéro 1 mondial sur le Centre Court, le Serbe a livré une pres­ta­tion de très haut niveau et a long­temps fait douter l’Italien.

Dans des des propos relayés par Ubitennis, le 50e joueur mondial a reconnu que Sinner pouvait parfois sembler plus vulné­rable, mais dans des condi­tions extrê­me­ment rares.

Question : « Après ce qui est arrivé à Jannik à Paris, a‑t‐on l’impression qu’il est un peu plus humain et battable certains jours ? »

Miomir Kecmanovic : « Je dirais que oui… si l’on s’attend à jouer par 40 °C pendant quatre heures, alors oui. Mais pour en arriver là, il faut enchaîner énor­mé­ment de points bien joués et réaliser une perfor­mance de haut niveau. Nous savons tous que Jannik est un joueur extra­or­di­naire. Comme je le disais, je suis simple­ment heureux d’avoir cru avant tout en moi‐même, d’avoir pu jouer à ce niveau, et d’avoir réussi à rester dans le match aussi long­temps, en le mettant en diffi­culté et en lui offrant un match exigeant ».