Légèrement portée disparue depuis plusieurs mois, la triple lauréate en Grand Chelem, Angelique Kerber, est de retour au très haut niveau. Forte de 10 victoires de rang et quali­fiée en demi‐finales de Wimbledon pour la première fois depuis son sacre en 2018, l’Allemande va affronter la grande favo­rite et numéro une mondial, Ashleigh Barty. En atten­dant ce grand rendez‐vous, la joueuse de 33 ans savoure son retour au premier plan.

« Les derniers mois ont été diffi­ciles et je n’ai pas pu obtenir les résul­tats que je voulais. Tout au long de ma carrière, j’ai connu des hauts et des bas, mais je n’ai jamais cessé de croire en moi. J’adore jouer au tennis, j’aime ce sport et j’aime le prati­quer devant les fans, c’est une donnée qui m’en­cou­rage à encore mieux jouer », a déclaré ‘Angie’ avant d’évo­quer sa future adver­saire. « Je sais que je dois jouer mon meilleur tennis. Elle est très confiante, mais je dois faire mon propre match. Je dois réflé­chir à comment être agres­sive, comment prendre l’ini­tia­tive au bon moment et ne pas changer mon plan même si je rate quelques coups. Si je veux gagner, le jeu doit passer par mes mains. Bien sûr, je veux vrai­ment l’af­fronter et je sortirai avec la menta­lité de gagner. »